Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма - 26.12.2025
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма - 26.12.2025, ПРАЙМ
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма
Персонаж президента РФ Владимира Путина признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием эпизода. Новая серия "Простоквашино" доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде герои мультфильма Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Герои знакомятся с главой государства и рассказывают, что они из Простоквашино. "Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати", - говорит Путин в мультфильме.
01:40 26.12.2025
 

Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием эпизода.
Новая серия "Простоквашино" доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде герои мультфильма Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Герои знакомятся с главой государства и рассказывают, что они из Простоквашино.
"Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати", - говорит Путин в мультфильме.
 
