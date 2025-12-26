https://1prime.ru/20251226/putin-865926771.html

Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма

технологии

общество

рф

владимир путин

окко

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием эпизода. Новая серия "Простоквашино" доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде герои мультфильма Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Герои знакомятся с главой государства и рассказывают, что они из Простоквашино. "Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати", - говорит Путин в мультфильме.

