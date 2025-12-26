Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/putin-865926960.html
Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян
Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян - 26.12.2025, ПРАЙМ
Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян
Персонаж президента РФ Владимира Путина в новогоднем эпизоде мультфильма "Простоквашино" поздравил россиян с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T01:49+0300
2025-12-26T01:49+0300
бизнес
россия
общество
рф
владимир путин
окко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865926960.jpg?1766702991
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина в новогоднем эпизоде мультфильма "Простоквашино" поздравил россиян с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием новой серии. Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год", в котором появляется персонаж Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". По сюжету Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление главы государства россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Шарик обращается к главе государства с просьбой поздравить вместе страну с Новым годом для его блога. "Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!" - сказал персонаж президента в своем поздравлении. Завершается серия совместным снимком Путина с героями "Простоквашино".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, владимир путин, окко
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, ОККО
01:49 26.12.2025
 

Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина в новогоднем эпизоде мультфильма "Простоквашино" поздравил россиян с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием новой серии.
Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год", в котором появляется персонаж Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". По сюжету Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление главы государства россиян с Новым годом идет в прямом эфире.
Шарик обращается к главе государства с просьбой поздравить вместе страну с Новым годом для его блога.
"Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!" - сказал персонаж президента в своем поздравлении.
Завершается серия совместным снимком Путина с героями "Простоквашино".
 
БизнесРОССИЯОбществоРФВладимир ПутинОККО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала