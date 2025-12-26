Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян

https://1prime.ru/20251226/putin-865926960.html

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина в новогоднем эпизоде мультфильма "Простоквашино" поздравил россиян с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием новой серии. Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год", в котором появляется персонаж Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". По сюжету Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление главы государства россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Шарик обращается к главе государства с просьбой поздравить вместе страну с Новым годом для его блога. "Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!" - сказал персонаж президента в своем поздравлении. Завершается серия совместным снимком Путина с героями "Простоквашино".

