Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Персонаж президента РФ Владимира Путина в новогоднем эпизоде мультфильма "Простоквашино" поздравил россиян с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием новой серии.
Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год", в котором появляется персонаж Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". По сюжету Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление главы государства россиян с Новым годом идет в прямом эфире.
Шарик обращается к главе государства с просьбой поздравить вместе страну с Новым годом для его блога.
"Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!" - сказал персонаж президента в своем поздравлении.
Завершается серия совместным снимком Путина с героями "Простоквашино".
