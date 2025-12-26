https://1prime.ru/20251226/rada-865926205.html

В Раде рассказали, когда пройдет первое заседание рабочей группы по выборам

В Раде рассказали, когда пройдет первое заседание рабочей группы по выборам

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Первое заседание рабочей группы Верховной рады Украины по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период состоится в пятницу, в состав группы вошло около 60 человек, сообщил первый вице-спикер Рады и председатель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко. В понедельник глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. О дате заседания он пообещал сообщить позже. "Завтра (в пятницу - ред.) состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В рабочей группе около 60 человек", - приводит слова Корниенко агентство УНИАН. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.

