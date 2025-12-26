https://1prime.ru/20251226/regiony-865929483.html

Названы регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Краснодарский край, Московская и Свердловская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входят в число регионов с самым высоким числом вакансий для ветеринаров, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Топ-5 регионов по объему спроса на персонал в сфере ветеринарии в декабре 2025 года: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область", - выяснилось в ходе изучения вакансий на сервисе. Аналитики отмечают, что количество вакансий в ветеринарии в целом по РФ за год снизилось на 17% (тенденция снижения спроса на персонал в 2025 характерна и для рынка труда в целом), число резюме выросло незначительно (на 5%, это меньше, чем прирост в целом по рынку). Топ наиболее востребованных позиций: ветеринарный врач, фармацевт/провизор ветеринарной аптеки, администратор ветеринарной клиники, ветеринарный представитель, ассистент ветеринарного врача.

