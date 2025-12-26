Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/regiony-865929483.html
Названы регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров
Названы регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров - 26.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров
Краснодарский край, Московская и Свердловская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входят в число регионов с самым высоким числом вакансий для... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T06:48+0300
2025-12-26T06:48+0300
экономика
общество
бизнес
москва
санкт-петербург
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865929483.jpg?1766720921
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Краснодарский край, Московская и Свердловская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входят в число регионов с самым высоким числом вакансий для ветеринаров, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Топ-5 регионов по объему спроса на персонал в сфере ветеринарии в декабре 2025 года: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область", - выяснилось в ходе изучения вакансий на сервисе. Аналитики отмечают, что количество вакансий в ветеринарии в целом по РФ за год снизилось на 17% (тенденция снижения спроса на персонал в 2025 характерна и для рынка труда в целом), число резюме выросло незначительно (на 5%, это меньше, чем прирост в целом по рынку). Топ наиболее востребованных позиций: ветеринарный врач, фармацевт/провизор ветеринарной аптеки, администратор ветеринарной клиники, ветеринарный представитель, ассистент ветеринарного врача.
москва
санкт-петербург
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, москва, санкт-петербург, краснодарский край
Экономика, Общество , Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Краснодарский край
06:48 26.12.2025
 
Названы регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров

SuperJob назвал регионы с самым высоким числом вакансий для ветеринаров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Краснодарский край, Московская и Свердловская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входят в число регионов с самым высоким числом вакансий для ветеринаров, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Топ-5 регионов по объему спроса на персонал в сфере ветеринарии в декабре 2025 года: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область", - выяснилось в ходе изучения вакансий на сервисе.
Аналитики отмечают, что количество вакансий в ветеринарии в целом по РФ за год снизилось на 17% (тенденция снижения спроса на персонал в 2025 характерна и для рынка труда в целом), число резюме выросло незначительно (на 5%, это меньше, чем прирост в целом по рынку).
Топ наиболее востребованных позиций: ветеринарный врач, фармацевт/провизор ветеринарной аптеки, администратор ветеринарной клиники, ветеринарный представитель, ассистент ветеринарного врача.
 
ЭкономикаОбществоБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала