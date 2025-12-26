Решетников оценил уровень инфляции в России

https://1prime.ru/20251226/reshetnikov-865937843.html
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 (процентного пункта - ред.) в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют", - сказал министр в интервью телеканалу RT. Говоря об экономическом росте за год, он отметил, что темпы, вероятно, окажутся чуть ниже 1%. "Хотя на данный момент прогноз остается на уровне 1%, и оценка за десять месяцев также составляет 1%", - указал Решетников.
