Решетников оценил уровень инфляции в России - 26.12.2025
Решетников оценил уровень инфляции в России
2025-12-26T11:16+0300
2025-12-26T11:16+0300
экономика
россия
финансы
максим решетников
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 (процентного пункта - ред.) в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют", - сказал министр в интервью телеканалу RT. Говоря об экономическом росте за год, он отметил, что темпы, вероятно, окажутся чуть ниже 1%. "Хотя на данный момент прогноз остается на уровне 1%, и оценка за десять месяцев также составляет 1%", - указал Решетников.
россия, финансы, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников
11:16 26.12.2025
 
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 (процентного пункта - ред.) в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
Говоря об экономическом росте за год, он отметил, что темпы, вероятно, окажутся чуть ниже 1%.
"Хотя на данный момент прогноз остается на уровне 1%, и оценка за десять месяцев также составляет 1%", - указал Решетников.
Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году
22 декабря, 08:15
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМаксим Решетников
 
 
