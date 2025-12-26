Решетников оценил текущий курс рубля
Решетников: текущий крепкий курс рубля отражает соотношение спроса и предложения
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Текущий крепкий курс рубля отражает реальное соотношение спроса и предложения в условиях достаточно высоких процентных ставок, заявил в интервью телеканалу RT глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Многие экспортеры говорят, что было бы замечательно, если бы рубль был послабее, но все же нынешний курс отражает реальное соотношение спроса и предложения в условиях достаточно высоких процентных ставок. Мы также понимаем, что спрос на импорт находится под давлением. Отсюда и более крепкий курс, чем мы прогнозировали в начале года", - сказал Решетников.
Он добавил, что в следующем году курс тоже "очевидно, будет крепче, чем мы предполагали еще в августе и сентябре".
"Это отражение диверсификации нашего экспорта по странам и товарным позициям", - пояснил министр.
Минэкономразвития РФ весной прогнозировало курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля, среднегодовой - на уровне 94,3 рубля. Однако в сентябре прогноз был пересмотрен: теперь министерство ожидает среднегодовой курс в 2025 году на уровне 86,1 рубля. А в 2026 году среднее значение курса доллара прогнозируется на уровне 92,2 рубля.
Вместе с тем расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, ранее в пятницу опустился ниже 77 рублей впервые с 9 декабря. Официальный курс доллара от ЦБ РФ на пятницу - 77,84 рубля.
Ранее в декабре замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что рост ненефтегазового экспорта, завершение процесса замещения внешнего долга внутренним со стороны бизнеса, а также ряд решений в области регулирования импорта, например, утильсбор, привели к снижению спроса на валюту в России, что, в свою очередь, укрепило рубль. Также он упомянул майнинг, отметив, что его надо учитывать в платежном балансе, и борьбу с серым импортом.