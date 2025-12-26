https://1prime.ru/20251226/rosselkhoznadzor-865937562.html

Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии

Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии - 26.12.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии

На внутреннем рынке России доля отечественных лекарственных средств для ветеринарии выросла до 72,6%, остальную часть составляет импорт, который можно замещать,

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. На внутреннем рынке России доля отечественных лекарственных средств для ветеринарии выросла до 72,6%, остальную часть составляет импорт, который можно замещать, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "У нас изменилась полностью концепция. Если раньше у нас было примерно 30% только лекарственных средств ветеринарии российских, то сейчас у нас 72,6% российских. И все остальное - это импорт, который мы можем замещать. И просто идет речь об улучшении и качества, и безопасности", - сказал он на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Данкверт также отметил, что за последнее время производство кормов для домашних животных в России выросло, а в 2025 году впервые экспортировала 100 тысяч тонн кормов, при этом раньше импортировалось 150 тысяч в год. "Когда только стали снижать импорт, всех очень это волновало. За это время, это с 2023 года практически, в период пандемии, у нас в шести регионах построены новые заводы", - добавил глава ведомства. Данкверт подчеркнул, что ассортимент российской экспортируемой продукции расширился.

