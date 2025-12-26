Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025
Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии
Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии - 26.12.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии
На внутреннем рынке России доля отечественных лекарственных средств для ветеринарии выросла до 72,6%, остальную часть составляет импорт, который можно замещать, | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. На внутреннем рынке России доля отечественных лекарственных средств для ветеринарии выросла до 72,6%, остальную часть составляет импорт, который можно замещать, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "У нас изменилась полностью концепция. Если раньше у нас было примерно 30% только лекарственных средств ветеринарии российских, то сейчас у нас 72,6% российских. И все остальное - это импорт, который мы можем замещать. И просто идет речь об улучшении и качества, и безопасности", - сказал он на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Данкверт также отметил, что за последнее время производство кормов для домашних животных в России выросло, а в 2025 году впервые экспортировала 100 тысяч тонн кормов, при этом раньше импортировалось 150 тысяч в год. "Когда только стали снижать импорт, всех очень это волновало. За это время, это с 2023 года практически, в период пандемии, у нас в шести регионах построены новые заводы", - добавил глава ведомства. Данкверт подчеркнул, что ассортимент российской экспортируемой продукции расширился.
11:10 26.12.2025
 
Россельхознадзор заявил о росте доли отечественных лекарств для ветеринарии

Россельхознадзор: доля отечественных лекарств для ветеринарии выросла до 72,6%

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. На внутреннем рынке России доля отечественных лекарственных средств для ветеринарии выросла до 72,6%, остальную часть составляет импорт, который можно замещать, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"У нас изменилась полностью концепция. Если раньше у нас было примерно 30% только лекарственных средств ветеринарии российских, то сейчас у нас 72,6% российских. И все остальное - это импорт, который мы можем замещать. И просто идет речь об улучшении и качества, и безопасности", - сказал он на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Данкверт также отметил, что за последнее время производство кормов для домашних животных в России выросло, а в 2025 году впервые экспортировала 100 тысяч тонн кормов, при этом раньше импортировалось 150 тысяч в год.
"Когда только стали снижать импорт, всех очень это волновало. За это время, это с 2023 года практически, в период пандемии, у нас в шести регионах построены новые заводы", - добавил глава ведомства.
Данкверт подчеркнул, что ассортимент российской экспортируемой продукции расширился.
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии
