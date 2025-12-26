Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось число нарушений при розничной продаже икры - 26.12.2025
В России снизилось число нарушений при розничной продаже икры
В России снизилось число нарушений при розничной продаже икры - 26.12.2025, ПРАЙМ
В России снизилось число нарушений при розничной продаже икры
Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Икра осетровых и лососевых подлежит маркировке с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код на каждую упаковку. С 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах. "С начала октября 2025 года система "Честный знак" предотвратила более 176 тысяч попыток продажи икры, не прошедшей проверку. За последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза", - рассказали в пресс-службе.
00:16 26.12.2025
 
В России снизилось число нарушений при розничной продаже икры

Роспотребнадзор: число нарушений при продаже икры снизилось в 1,5 раза за полгода

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Икра осетровых и лососевых подлежит маркировке с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код на каждую упаковку. С 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах.
"С начала октября 2025 года система "Честный знак" предотвратила более 176 тысяч попыток продажи икры, не прошедшей проверку. За последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза", - рассказали в пресс-службе.
 
Заголовок открываемого материала