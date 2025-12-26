https://1prime.ru/20251226/rossija-865925883.html
В России снизилось число нарушений при розничной продаже икры
2025-12-26T00:16+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Икра осетровых и лососевых подлежит маркировке с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код на каждую упаковку. С 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах.
"С начала октября 2025 года система "Честный знак" предотвратила более 176 тысяч попыток продажи икры, не прошедшей проверку. За последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза", - рассказали в пресс-службе.
