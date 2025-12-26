Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 тысяч рублей
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет до 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 января 2026 года почти на 21% - до 27 093 рублей в месяц - вырастет минимальный размер оплаты труда", - сказал Говырин. Он напомнил, что МРОТ - это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. "Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если человек трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже", - отметил депутат. По словам парламентария, МРОТ рассчитывают, исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48% от этой величины. "А медианная зарплата - это параметр, который делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше этой суммы, а у другой половины - ниже. Этот показатель можно рассчитывать в масштабе всего государства, а также отдельно для региона, населенного пункта или отдельного предприятия. Еще одно требование - МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России", - добавил Говырин.
02:32 26.12.2025
 
Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 тысяч рублей

Депутат Говырин: с 1 января 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет до 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 января 2026 года почти на 21% - до 27 093 рублей в месяц - вырастет минимальный размер оплаты труда", - сказал Говырин.
Он напомнил, что МРОТ - это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель.
"Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если человек трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже", - отметил депутат.
По словам парламентария, МРОТ рассчитывают, исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48% от этой величины.
"А медианная зарплата - это параметр, который делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше этой суммы, а у другой половины - ниже. Этот показатель можно рассчитывать в масштабе всего государства, а также отдельно для региона, населенного пункта или отдельного предприятия. Еще одно требование - МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России", - добавил Говырин.
 
Заголовок открываемого материала