https://1prime.ru/20251226/rossija-865928317.html

Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму

Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму - 26.12.2025, ПРАЙМ

Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму

Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T04:47+0300

2025-12-26T04:47+0300

2025-12-26T04:47+0300

экономика

россия

бизнес

япония

чили

канада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928317.jpg?1766713668

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства. По сравнению с прошлым годом поставки в денежном выражении выросли на 11%. Россия для Японии является крупнейшим экспортером таких деликатесов: за неполный 2025 год она обеспечила 52% ее потребностей в импортных закупках. На втором месте по отгрузкам - Чили (37% в поставках), на третьем оказалась Канада (7%). В целом Япония за 11 месяцев этого года потратила на импортных морских ежей 157,6 миллиона долларов - это на пятую часть больше аналогичного периода прошлого года.

япония

чили

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, япония, чили, канада