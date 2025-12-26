https://1prime.ru/20251226/rossija-865928317.html
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму - 26.12.2025, ПРАЙМ
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T04:47+0300
2025-12-26T04:47+0300
2025-12-26T04:47+0300
экономика
россия
бизнес
япония
чили
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928317.jpg?1766713668
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства.
По сравнению с прошлым годом поставки в денежном выражении выросли на 11%.
Россия для Японии является крупнейшим экспортером таких деликатесов: за неполный 2025 год она обеспечила 52% ее потребностей в импортных закупках. На втором месте по отгрузкам - Чили (37% в поставках), на третьем оказалась Канада (7%).
В целом Япония за 11 месяцев этого года потратила на импортных морских ежей 157,6 миллиона долларов - это на пятую часть больше аналогичного периода прошлого года.
япония
чили
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, япония, чили, канада
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЯПОНИЯ, ЧИЛИ, КАНАДА
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия в январе-ноябре экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства.
По сравнению с прошлым годом поставки в денежном выражении выросли на 11%.
Россия для Японии является крупнейшим экспортером таких деликатесов: за неполный 2025 год она обеспечила 52% ее потребностей в импортных закупках. На втором месте по отгрузкам - Чили (37% в поставках), на третьем оказалась Канада (7%).
В целом Япония за 11 месяцев этого года потратила на импортных морских ежей 157,6 миллиона долларов - это на пятую часть больше аналогичного периода прошлого года.