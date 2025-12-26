Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/rossija-865928317.html
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму - 26.12.2025, ПРАЙМ
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму
Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T04:47+0300
2025-12-26T04:47+0300
экономика
россия
бизнес
япония
чили
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928317.jpg?1766713668
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства. По сравнению с прошлым годом поставки в денежном выражении выросли на 11%. Россия для Японии является крупнейшим экспортером таких деликатесов: за неполный 2025 год она обеспечила 52% ее потребностей в импортных закупках. На втором месте по отгрузкам - Чили (37% в поставках), на третьем оказалась Канада (7%). В целом Япония за 11 месяцев этого года потратила на импортных морских ежей 157,6 миллиона долларов - это на пятую часть больше аналогичного периода прошлого года.
япония
чили
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, япония, чили, канада
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЯПОНИЯ, ЧИЛИ, КАНАДА
04:47 26.12.2025
 
Россия экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму

Россия в январе-ноябре экспортировала в Японию морских ежей на рекордную сумму

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Японию морских ежей на рекордную для отчетного периода сумму в 82,6 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства.
По сравнению с прошлым годом поставки в денежном выражении выросли на 11%.
Россия для Японии является крупнейшим экспортером таких деликатесов: за неполный 2025 год она обеспечила 52% ее потребностей в импортных закупках. На втором месте по отгрузкам - Чили (37% в поставках), на третьем оказалась Канада (7%).
В целом Япония за 11 месяцев этого года потратила на импортных морских ежей 157,6 миллиона долларов - это на пятую часть больше аналогичного периода прошлого года.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесЯПОНИЯЧИЛИКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала