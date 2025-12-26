https://1prime.ru/20251226/rossija-865929133.html

Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии

Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии - 26.12.2025, ПРАЙМ

Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии

Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T06:18+0300

2025-12-26T06:18+0300

2025-12-26T06:18+0300

экономика

россия

бизнес

япония

сша

гонконг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865929133.jpg?1766719109

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства. Россия уже третий год подряд наращивает импорт шоколада из Японии, по сравнению с прошлым годом отгрузки выросли еще на 17%. Более заметными в прошлый раз они были в 2021 году - тогда поставки на 22,5% превышали аналогичный период текущего года. Несмотря на увеличение закупок, Россия пока не входит в число крупнейших импортеров японского шоколада - гораздо более заметные доли у США (23% всего экспорта), Гонконга (20%) и Тайваня (11%).

япония

сша

гонконг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, япония, сша, гонконг