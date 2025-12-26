https://1prime.ru/20251226/rossija-865929133.html
Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии
Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии - 26.12.2025, ПРАЙМ
Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии
Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T06:18+0300
2025-12-26T06:18+0300
2025-12-26T06:18+0300
экономика
россия
бизнес
япония
сша
гонконг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865929133.jpg?1766719109
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства.
Россия уже третий год подряд наращивает импорт шоколада из Японии, по сравнению с прошлым годом отгрузки выросли еще на 17%. Более заметными в прошлый раз они были в 2021 году - тогда поставки на 22,5% превышали аналогичный период текущего года.
Несмотря на увеличение закупок, Россия пока не входит в число крупнейших импортеров японского шоколада - гораздо более заметные доли у США (23% всего экспорта), Гонконга (20%) и Тайваня (11%).
япония
сша
гонконг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, япония, сша, гонконг
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЯПОНИЯ, США, ГОНКОНГ
Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии
Россия в январе-ноябре установила рекорд по импорту шоколада из Японии
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства.
Россия уже третий год подряд наращивает импорт шоколада из Японии, по сравнению с прошлым годом отгрузки выросли еще на 17%. Более заметными в прошлый раз они были в 2021 году - тогда поставки на 22,5% превышали аналогичный период текущего года.
Несмотря на увеличение закупок, Россия пока не входит в число крупнейших импортеров японского шоколада - гораздо более заметные доли у США (23% всего экспорта), Гонконга (20%) и Тайваня (11%).