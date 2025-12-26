Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства. Россия уже третий год подряд наращивает импорт шоколада из Японии, по сравнению с прошлым годом отгрузки выросли еще на 17%. Более заметными в прошлый раз они были в 2021 году - тогда поставки на 22,5% превышали аналогичный период текущего года. Несмотря на увеличение закупок, Россия пока не входит в число крупнейших импортеров японского шоколада - гораздо более заметные доли у США (23% всего экспорта), Гонконга (20%) и Тайваня (11%).
06:18 26.12.2025
 
Россия установила рекорд по импорту шоколада из Японии

Россия в январе-ноябре установила рекорд по импорту шоколада из Японии

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре установила рекорд для этого периода по импорту шоколада из Японии, потратив на этот десерт максимальные с 2021 года 1,18 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японского таможенного ведомства.
Россия уже третий год подряд наращивает импорт шоколада из Японии, по сравнению с прошлым годом отгрузки выросли еще на 17%. Более заметными в прошлый раз они были в 2021 году - тогда поставки на 22,5% превышали аналогичный период текущего года.
Несмотря на увеличение закупок, Россия пока не входит в число крупнейших импортеров японского шоколада - гораздо более заметные доли у США (23% всего экспорта), Гонконга (20%) и Тайваня (11%).
 
