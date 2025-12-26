Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне оставили более 300 тысяч жалоб в приложении "Честный знак" - 26.12.2025, ПРАЙМ
Россияне оставили более 300 тысяч жалоб в приложении "Честный знак"
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россияне оставили более 300 тысяч жалоб на товары в приложении "Честный знак" с момента его появления шесть лет назад - чаще всего пользователи жалуются на просрочку и некачественную продукцию, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин. "Через приложение можно подать официальную жалобу в органы контроля. Таковых уже больше 300 тысяч подано, их рассматривают", - сказал Дубин. "Чаще всего жалобы приходят на несоответствующее качество, на просрочку. Следом - товары без маркировки, несоответствие информации в приложении и на упаковке и так далее", - добавил он. ЦРПТ начал развивать приложение с момента запуска маркировки шесть лет назад. По словам Дубина, сервис скачали уже 34 миллиона раз. Через него можно проверить код товара и узнать, действительно ли он был выпущен, есть ли разрешительная документация, а также изучить информацию о сроках годности, месте выпуска и многом другом. Более половины пользователей, отметил представитель ЦРПТ, всегда обращают внимание на состав продуктов, 40% делают это периодически и всего 5% не изучают состав. "По молочке на состав обращают внимание 70%, в сыре и сливочном масле - более 60%. На что смотрят в первую очередь - на наличие заменителей молочного жира, жирность продукта. Каждый второй - на производителя и происхождение молока", - добавил Дубин. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
05:08 26.12.2025
 
Россияне оставили более 300 тысяч жалоб в приложении "Честный знак"

ЦРПТ: россияне оставили более 300 тысяч жалоб на товары в приложении "Честный знак"

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россияне оставили более 300 тысяч жалоб на товары в приложении "Честный знак" с момента его появления шесть лет назад - чаще всего пользователи жалуются на просрочку и некачественную продукцию, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Через приложение можно подать официальную жалобу в органы контроля. Таковых уже больше 300 тысяч подано, их рассматривают", - сказал Дубин.
"Чаще всего жалобы приходят на несоответствующее качество, на просрочку. Следом - товары без маркировки, несоответствие информации в приложении и на упаковке и так далее", - добавил он.
ЦРПТ начал развивать приложение с момента запуска маркировки шесть лет назад. По словам Дубина, сервис скачали уже 34 миллиона раз. Через него можно проверить код товара и узнать, действительно ли он был выпущен, есть ли разрешительная документация, а также изучить информацию о сроках годности, месте выпуска и многом другом.
Более половины пользователей, отметил представитель ЦРПТ, всегда обращают внимание на состав продуктов, 40% делают это периодически и всего 5% не изучают состав.
"По молочке на состав обращают внимание 70%, в сыре и сливочном масле - более 60%. На что смотрят в первую очередь - на наличие заменителей молочного жира, жирность продукта. Каждый второй - на производителя и происхождение молока", - добавил Дубин.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала