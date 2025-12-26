https://1prime.ru/20251226/rossiya-865930513.html
СМИ: педагоги получили новые инструкции для урегулирования конфликтов
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Министерство просвещения утвердило пять этапов работы в случае возникновения конфликтных ситуаций для руководителей образовательных учреждений, как пишет РБК. Об утверждении данных инструкций ведомство сообщило на своем официальном сайте 11 декабря. В министерстве подчеркнули, что эти инструкции помогают четче понимать, как педагоги и административный персонал должны действовать для разрешения конфликтов. Как сообщает РБК, на каждый из этапов разрешения конфликтной ситуации отводится от одного до трех дней. На первом этапе информация о конфликте доводится до руководителя учреждения с учетом всех установленных фактов. На втором этапе уточняются детали инцидента: участники конфликта опрашиваются, выявляются виновные, а при необходимости в процесс может быть вовлечен психолог. В рамках третьего этапа, комиссия оценивает все собранные факты и выносит письменное решение. На четвертом этапе выполнение этого решения контролируется либо руководителем учреждения, либо назначенными ответственными. Последний, пятый этап остаётся неуточнённым. В октябре министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство разработало типовое руководство для действий педагога в случае конфликтов с участниками образовательного процесса. Ранее Министерство просвещения объявило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Этот новый консультативный орган будет заниматься вопросами улучшения и совершенствования системы защиты профессиональной чести работников образования, а также предлагать меры по улучшению соответствующей нормативно-правовой базы.
