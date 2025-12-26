https://1prime.ru/20251226/rossiya-865954917.html
Цена на платину побила рекорд
мировая экономика
платина
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на платину подскакивает более чем на 10%, показатель впервые в истории превысил отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.43 мск цена январского фьючерса на платину росла на 10,63% к предыдущему закрытию, до 2 486,3 доллара за тройскую унцию, минутами ранее значение превышало 2 500 долларов.
