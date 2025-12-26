https://1prime.ru/20251226/rossiya-865956292.html

В ЛНР в 2025 году восстановили электроснабжение четырех поселков

В ЛНР в 2025 году восстановили электроснабжение четырех поселков - 26.12.2025, ПРАЙМ

В ЛНР в 2025 году восстановили электроснабжение четырех поселков

Энергетики в ЛНР в 2025 году восстановили энергоснабжение четырех прифронтовых поселков, лишившихся света в феврале 2022 года, сообщила компания... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T19:02+0300

2025-12-26T19:02+0300

2025-12-26T19:02+0300

лнр

всу

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865956117_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6e32ac5b67118c6aa4af6271f21c5f0.jpg

ЛУГАНСК, 26 дек - ПРАЙМ. Энергетики в ЛНР в 2025 году восстановили энергоснабжение четырех прифронтовых поселков, лишившихся света в феврале 2022 года, сообщила компания "Луганскэнерго". Ранее компания информировала о восстановлении энергоснабжения поселка Нижнее, а глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщал о возвращении подачи электроэнергии в пять домохозяйств в Золотом впервые с 2022 года. "В этом году специалисты "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК" провели огромную работу по восстановлению разрушенной в ходе боев энергетической инфраструктуры на севере республики и наконец-то смогли вернуть свет в поселки, обесточенные ориентировочно с февраля 2022 года. В частности, в 2025 году энергетики восстановили электроснабжение поселков Нижнее, Белая гора, Золотое и Екатериновка", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По данным "Луганскэнерго", инфраструктура и электрические сети указанных поселков были практически полностью разрушены. Однако отмечается, что в республике остается еще ряд населенных пунктов без электроснабжения, доступ к их энергообъектам затрудняют обстрелы со стороны ВСУ.

https://1prime.ru/20251213/zaes-865511977.html

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лнр, всу, общество