В ЛНР в 2025 году восстановили электроснабжение четырех поселков
В ЛНР в 2025 году восстановили электроснабжение четырех поселков
ЛУГАНСК, 26 дек - ПРАЙМ. Энергетики в ЛНР в 2025 году восстановили энергоснабжение четырех прифронтовых поселков, лишившихся света в феврале 2022 года, сообщила компания "Луганскэнерго". Ранее компания информировала о восстановлении энергоснабжения поселка Нижнее, а глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщал о возвращении подачи электроэнергии в пять домохозяйств в Золотом впервые с 2022 года. "В этом году специалисты "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК" провели огромную работу по восстановлению разрушенной в ходе боев энергетической инфраструктуры на севере республики и наконец-то смогли вернуть свет в поселки, обесточенные ориентировочно с февраля 2022 года. В частности, в 2025 году энергетики восстановили электроснабжение поселков Нижнее, Белая гора, Золотое и Екатериновка", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По данным "Луганскэнерго", инфраструктура и электрические сети указанных поселков были практически полностью разрушены. Однако отмечается, что в республике остается еще ряд населенных пунктов без электроснабжения, доступ к их энергообъектам затрудняют обстрелы со стороны ВСУ.
лнр, всу, общество
ЛНР, ВСУ, Общество
19:02 26.12.2025
 
В ЛНР в 2025 году восстановили электроснабжение четырех поселков

ЛУГАНСК, 26 дек - ПРАЙМ. Энергетики в ЛНР в 2025 году восстановили энергоснабжение четырех прифронтовых поселков, лишившихся света в феврале 2022 года, сообщила компания "Луганскэнерго".
Ранее компания информировала о восстановлении энергоснабжения поселка Нижнее, а глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщал о возвращении подачи электроэнергии в пять домохозяйств в Золотом впервые с 2022 года.
"В этом году специалисты "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК" провели огромную работу по восстановлению разрушенной в ходе боев энергетической инфраструктуры на севере республики и наконец-то смогли вернуть свет в поселки, обесточенные ориентировочно с февраля 2022 года. В частности, в 2025 году энергетики восстановили электроснабжение поселков Нижнее, Белая гора, Золотое и Екатериновка", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
По данным "Луганскэнерго", инфраструктура и электрические сети указанных поселков были практически полностью разрушены. Однако отмечается, что в республике остается еще ряд населенных пунктов без электроснабжения, доступ к их энергообъектам затрудняют обстрелы со стороны ВСУ.
ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение
13 декабря, 13:30
13 декабря, 13:30
 
Заголовок открываемого материала