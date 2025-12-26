В Петербурге планируют открыть две новые станции метро

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-26T20:23+0300
2025-12-26T20:23+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Две новые станции метро планируют открыть на Невско-Василеостровской линии в Санкт-Петербурге к 2028 году, сообщил журналистам генеральный директор компании "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев. "В настоящее время идет активное строительство Невско-Василеостровской линии. В феврале мы, как и обещали, закончим проходку щитом "Надежда". И в этом году уже начали сооружение станции "Яхтенная", то есть там идут земляные работы. Соответственно, в 2026 и 2027 году мы будем вести активное строительство, и к 2028 году мы планируем запустить по Невского-Василеостровской линии две новые станции. На сегодняшний день они называются "Яхтенная" и "Зоопарк", - сказал он. Васильев также сообщил, что в настоящее время ведутся активные строительные работы по продолжению Красносельско-Калининской линии. "Мы активно строим продолжение данной линии до станции метро "Каретная". На данной линии будет четыре новых станции: "Боровая", "Каретная", "Броневая" и "Заставская"… Участок линии от "Путиловской" до "Каретной" - это 2030 год", - сказал он. Ранее в пятницу в Петербурге состоялось открытии станций "Юго-Западная" и "Путиловская". Они входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской (шестой или "коричневой") линии. Этот отрезок включает в себя также пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии "Кировский завод". Линия является новой подземной транспортной артерией Северной столицы.
20:23 26.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на южную часть Санкт-Петербурга
Вид на южную часть Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Вид на южную часть Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Две новые станции метро планируют открыть на Невско-Василеостровской линии в Санкт-Петербурге к 2028 году, сообщил журналистам генеральный директор компании "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев.
"В настоящее время идет активное строительство Невско-Василеостровской линии. В феврале мы, как и обещали, закончим проходку щитом "Надежда". И в этом году уже начали сооружение станции "Яхтенная", то есть там идут земляные работы. Соответственно, в 2026 и 2027 году мы будем вести активное строительство, и к 2028 году мы планируем запустить по Невского-Василеостровской линии две новые станции. На сегодняшний день они называются "Яхтенная" и "Зоопарк", - сказал он.
Васильев также сообщил, что в настоящее время ведутся активные строительные работы по продолжению Красносельско-Калининской линии.
"Мы активно строим продолжение данной линии до станции метро "Каретная". На данной линии будет четыре новых станции: "Боровая", "Каретная", "Броневая" и "Заставская"… Участок линии от "Путиловской" до "Каретной" - это 2030 год", - сказал он.
Ранее в пятницу в Петербурге состоялось открытии станций "Юго-Западная" и "Путиловская". Они входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской (шестой или "коричневой") линии. Этот отрезок включает в себя также пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии "Кировский завод". Линия является новой подземной транспортной артерией Северной столицы.
