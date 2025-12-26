В Петербурге планируют открыть две новые станции метро

https://1prime.ru/20251226/rossiya-865958997.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Две новые станции метро планируют открыть на Невско-Василеостровской линии в Санкт-Петербурге к 2028 году, сообщил журналистам генеральный директор компании "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев. "В настоящее время идет активное строительство Невско-Василеостровской линии. В феврале мы, как и обещали, закончим проходку щитом "Надежда". И в этом году уже начали сооружение станции "Яхтенная", то есть там идут земляные работы. Соответственно, в 2026 и 2027 году мы будем вести активное строительство, и к 2028 году мы планируем запустить по Невского-Василеостровской линии две новые станции. На сегодняшний день они называются "Яхтенная" и "Зоопарк", - сказал он. Васильев также сообщил, что в настоящее время ведутся активные строительные работы по продолжению Красносельско-Калининской линии. "Мы активно строим продолжение данной линии до станции метро "Каретная". На данной линии будет четыре новых станции: "Боровая", "Каретная", "Броневая" и "Заставская"… Участок линии от "Путиловской" до "Каретной" - это 2030 год", - сказал он. Ранее в пятницу в Петербурге состоялось открытии станций "Юго-Западная" и "Путиловская". Они входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской (шестой или "коричневой") линии. Этот отрезок включает в себя также пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии "Кировский завод". Линия является новой подземной транспортной артерией Северной столицы.
