Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов
26.12.2025
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов
Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые способны заменить зарубежные аналоги, сообщили в...
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые способны заменить зарубежные аналоги, сообщили в ведомстве. "Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов вертолетов и самолетов, полностью замещающие зарубежные аналоги на российских воздушных судах. Свидетельства о годности комплектующего изделия замруководителя Росавиации Сергей Страмоус вручил директору по сертификации Института авиационного приборостроения "Навигатор" (г. Санкт-Петербург) Александру Агаркову", - говорится в сообщении. Свидетельства о годности были выданы малогабаритному средству наблюдения за воздушной обстановкой (МСНВО) и системе предупреждения столкновений с воздушными судами (СПСВ). Системы прошли цикл испытаний и подходят для оснащения самолетов МС-21-310, SJ-100, Ил-114-300, Ту-214 и вертолета Ми-171-А3.
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов
Росавиация сертифицировала отечественные системы безопасности полетов воздушных судов