Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/rossiya-865962946.html
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов - 26.12.2025, ПРАЙМ
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов
Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые способны заменить зарубежные аналоги, сообщили в... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T22:09+0300
2025-12-26T22:09+0300
бизнес
технологии
россия
санкт-петербург
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые способны заменить зарубежные аналоги, сообщили в ведомстве. "Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов вертолетов и самолетов, полностью замещающие зарубежные аналоги на российских воздушных судах. Свидетельства о годности комплектующего изделия замруководителя Росавиации Сергей Страмоус вручил директору по сертификации Института авиационного приборостроения "Навигатор" (г. Санкт-Петербург) Александру Агаркову", - говорится в сообщении. Свидетельства о годности были выданы малогабаритному средству наблюдения за воздушной обстановкой (МСНВО) и системе предупреждения столкновений с воздушными судами (СПСВ). Системы прошли цикл испытаний и подходят для оснащения самолетов МС-21-310, SJ-100, Ил-114-300, Ту-214 и вертолета Ми-171-А3.
https://1prime.ru/20251220/samolet-865746300.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_729507f485918c66b1627af1198f961b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, санкт-петербург, росавиация
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация
22:09 26.12.2025
 
Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов

Росавиация сертифицировала отечественные системы безопасности полетов воздушных судов

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Самолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые способны заменить зарубежные аналоги, сообщили в ведомстве.
"Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов вертолетов и самолетов, полностью замещающие зарубежные аналоги на российских воздушных судах. Свидетельства о годности комплектующего изделия замруководителя Росавиации Сергей Страмоус вручил директору по сертификации Института авиационного приборостроения "Навигатор" (г. Санкт-Петербург) Александру Агаркову", - говорится в сообщении.
Свидетельства о годности были выданы малогабаритному средству наблюдения за воздушной обстановкой (МСНВО) и системе предупреждения столкновений с воздушными судами (СПСВ). Системы прошли цикл испытаний и подходят для оснащения самолетов МС-21-310, SJ-100, Ил-114-300, Ту-214 и вертолета Ми-171-А3.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Минпромторг оценил коммерческий потенциал самолета МС-21
20 декабря, 11:02
 
БизнесТехнологииРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала