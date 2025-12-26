https://1prime.ru/20251226/rossiya-865962946.html

Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов

Росавиация сертифицировала российские системы безопасности полетов

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые способны заменить зарубежные аналоги, сообщили в ведомстве. "Росавиация сертифицировала отечественные системы для обеспечения безопасности полетов вертолетов и самолетов, полностью замещающие зарубежные аналоги на российских воздушных судах. Свидетельства о годности комплектующего изделия замруководителя Росавиации Сергей Страмоус вручил директору по сертификации Института авиационного приборостроения "Навигатор" (г. Санкт-Петербург) Александру Агаркову", - говорится в сообщении. Свидетельства о годности были выданы малогабаритному средству наблюдения за воздушной обстановкой (МСНВО) и системе предупреждения столкновений с воздушными судами (СПСВ). Системы прошли цикл испытаний и подходят для оснащения самолетов МС-21-310, SJ-100, Ил-114-300, Ту-214 и вертолета Ми-171-А3.

