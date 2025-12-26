Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году, считают эксперты

https://1prime.ru/20251226/rubl-865926401.html

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году: доллар за год подрастет до 95 рублей, а юань при этом увеличится сильнее доллара за счет укрепления на форексе к валюте США, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Впрочем, некоторые эксперты допускают, как падение доллара до 70 рублей, так и скачок до 120 рублей в 2026 году. Курс юаня на Мосбирже за 2025 год (по состоянию на 25 декабря) упал на 2,67 рубля (-19,5%) - до 11,04 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – в середине января и составил 13,998 рубля. После этого юань дешевел полгода практически без перерывов и в июне стоил 10,78 рубля. После этого была вялая коррекция в район 12,05 рубля – в сентябре. Завершение года валюта КНР провела в снижении и даже обновила минимум года, упав в декабре до 10,62 рубля. Такого низкого курса, впрочем, не отмечалось с февраля 2023 года. Официальные курсы ЦБ РФ для доллара и евро двигались аналогично: валюта США почти за год (по состоянию на 26 декабря) подешевела на 23,8 рубля (-23,4%) - до 77,88 рубля, единая европейская - на 14,21 рубля (-13,4%), до 91,89 рубля. Курс рубля – это важнейший фактор дезинфляции, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. "Несмотря на то, что ЦБ так немножко пренебрежительно к нему относится, но на наш взгляд то, что рубль в 2025 году все-таки укрепился, это стало решающим фактором разворота инфляционного тренда. Поэтому тут как бы два варианта. Либо у нас слабый рубль и высокая инфляция, либо крепкий рубль и низкая инфляция", - резюмировал он. ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА РУБЛЬ В 2026-м? Факторами ослабления рубля станут резкое сокращение продажи валюты ЦБ с нового года в рамках работы с ФНБ, более низкие процентные ставки, накопленная инфляция прошлых лет, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Также негативно будут влиять невысокие цены на нефть, Brent, скорее всего, будет колебаться в районе 60 долларов за баррель из-за профицита нефти на мировом рынке углеводородов, а дисконт Urals к Brent может составлять порядка 20 долларов за баррель. Фактором поддержки рубля выступят относительно слабый спрос на импорт и низкий инвестиционный спрос на иностранную валюту из-за проблем с вывозом капитала", - добавляет он. Против рубля будет играть исчерпание разовых валютных притоков, завершение репатриации корпоративных депозитов, ограниченный рост экспорта из-за низких цен на нефть Urals и постепенное возобновление оттока капитала, считает главный экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин. "Уменьшение торгового профицита и структурные ограничения предложения валюты остаются факторами в пользу ослабления рубля. При этом важно подчеркнуть, что основной риск-фактор нашего прогноза — сохранение ограничений на движение капитала, которое по-прежнему не поддается точному прогнозированию в текущих реалиях, что не позволяет предугадать тайминг ослабления рубля", - добавляет он. В целом же, как считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, ожидаемые повышенные дисконты в стоимости российской нефти будут уравновешиваться несколькими факторами. "Это - высокий объем валютной ликвидности, в том числе за счет ранее накопленного торгового профицита, продаж из ФНБ и предоставления юаней Федеральным казначейством. Это - рост объемных показателей экспорта и сдержанный спрос на импорт на фоне высоких складских запасов и высокой ключевой ставки. Это - поступление средств от продажи иностранных активов российских компаний", - резюмирует он. Впрочем, реальность будет сильно зависеть от переговорного трека с США и новых торговых договоренностей, а также степени и формата расширения открытости российского валютного рынка для трансграничного движения капитала, говорит руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ кэпитал" Дмитрий Александров. ПРОГНОЗЫ Что касается сухих цифр, то в базовом сценарии Коныгин из "Синары" ожидает роста курса доллара до 95 рублей на конец 2026 года и до 90 рублей в среднем по году. Вайсберг из "Региона" также ожидает 95 рублей за доллар на конец 2026 года, но - 86 рублей в среднем по году, а по евро: 115 рублей и 103 рубля, соответственно. По оценкам директора департамента портфельных инвестиций "ВИМ инвестиций" Сергея Дюдина, ожидается ослабление рубля в результате смягчения денежно-кредитной политики, снижения цен на российскую нефть и сокращения экспортной валютной выручки, а также уменьшения объёма валютных продаж со стороны Банка России в рамках операций с ФНБ. "Средний курс доллара в 2026 году составит около 96,9 рубля, а к концу года национальная валюта может ослабнуть до 99,9 рубля за доллар. Для юаня прогнозируется диапазон 13,5–13,8 рубля в течение года", - говорит он. Суверов из УК "Арикапитал" ожидает 95 рублей за доллар к завершению следующего года. Брагин из "Альфа капитала" оценивает, что доллар в следующем году будет торговаться в рамках 85-90 рублей. "С учетом корректировки на движение на форексе курса доллар-юань, рубль будет немного более слабее к юаню, чем к доллару", - добавляет он. Для базового номинального сценария на конец 2026 года Александров из "АВИ кэпитала" предлагает курсы: 12,7 рубля к юаню, 99 рублей к евро и 84,5 рубля к доллару. "Доллар может быть слабее иных валют на фоне более мягкой политики ФРС в следующем году", - поясняет он. Между тем, Коныгин из "Синары" в оптимистичном сценарии допускает в следующем году падение курса доллара до 70–75 рублей за счет роста прямых иностранных инвестиций и притоков портфельных инвестиций. А ЧТО НАСЧЕТ ТРЕХЗНАЧНЫХ КУРСОВ? Прогноз роста курса доллара на конец 2026 года до 120 рублей и в среднем по году – до уровня 106 рублей вполне обоснован, полагает экономист Евгений Надоршин. "Дело в том, что ЦБ РФ в 2025 году продавал много валюты, "зеркалируя" использование средств ФНБ, что сравнимо по объемам с продажами валюты крупнейших из экспортеров. Это, вероятно, десятки процентов от транзакционного оборота валюты на бирже в отдельные дни", - рассуждает эксперт. "Очень крепкий рубль в этот период – как раз отчасти заслуга регулятора, который мог бы и приостановить операции в рамках бюджетного правила, как это бывало в прежние годы. Однако этого не происходило, видимо, потому что крепкий рубль помогал ЦБ в его упорной борьбе с инфляцией", - добавляет он. В 2026 году эти продажи упадут в два, а то и более раз, что надавит на рубль, и это первая главная причина-обоснование, почему курс доллара станет трехзначным уже к концу первого квартала следующего года, говорит Надоршин. "Вторая основная причина – ожидаемые из-за замедления в глобальной экономике низкие мировые цены на нефть и большие стоимостные дисконты российской нефти к ним, помимо удешевления ряда других сырьевых позиций. Это уже сокращает профицит внешней торговли РФ временами до нулевых значений по счету текущих операций, и в 2026 году тенденция получит развитие", - резюмирует он. Есть и другие факторы давления на рубль, например резко выросший зарубежный туризм, а также - мало упавший в реальности – импорт: платежи и потоки товаров по нему приобрели сложные трудноучитываемые формы, поэтому статистика стала хуже его фиксировать, добавляет Надоршин.

