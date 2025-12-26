Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году, считают эксперты - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/rubl-865926401.html
Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году, считают эксперты
Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году, считают эксперты - 26.12.2025, ПРАЙМ
Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году, считают эксперты
Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году: доллар за год подрастет до 95 рублей, а юань при этом увеличится сильнее доллара за счет укрепления на форексе | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T01:16+0300
2025-12-26T01:16+0300
рынок
экономика
сша
рф
китай
сергей коныгин
владимир брагин
дмитрий александров
фнб
"синара"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865926401.jpg?1766700999
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году: доллар за год подрастет до 95 рублей, а юань при этом увеличится сильнее доллара за счет укрепления на форексе к валюте США, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Впрочем, некоторые эксперты допускают, как падение доллара до 70 рублей, так и скачок до 120 рублей в 2026 году. Курс юаня на Мосбирже за 2025 год (по состоянию на 25 декабря) упал на 2,67 рубля (-19,5%) - до 11,04 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – в середине января и составил 13,998 рубля. После этого юань дешевел полгода практически без перерывов и в июне стоил 10,78 рубля. После этого была вялая коррекция в район 12,05 рубля – в сентябре. Завершение года валюта КНР провела в снижении и даже обновила минимум года, упав в декабре до 10,62 рубля. Такого низкого курса, впрочем, не отмечалось с февраля 2023 года. Официальные курсы ЦБ РФ для доллара и евро двигались аналогично: валюта США почти за год (по состоянию на 26 декабря) подешевела на 23,8 рубля (-23,4%) - до 77,88 рубля, единая европейская - на 14,21 рубля (-13,4%), до 91,89 рубля. Курс рубля – это важнейший фактор дезинфляции, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. "Несмотря на то, что ЦБ так немножко пренебрежительно к нему относится, но на наш взгляд то, что рубль в 2025 году все-таки укрепился, это стало решающим фактором разворота инфляционного тренда. Поэтому тут как бы два варианта. Либо у нас слабый рубль и высокая инфляция, либо крепкий рубль и низкая инфляция", - резюмировал он. ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА РУБЛЬ В 2026-м? Факторами ослабления рубля станут резкое сокращение продажи валюты ЦБ с нового года в рамках работы с ФНБ, более низкие процентные ставки, накопленная инфляция прошлых лет, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Также негативно будут влиять невысокие цены на нефть, Brent, скорее всего, будет колебаться в районе 60 долларов за баррель из-за профицита нефти на мировом рынке углеводородов, а дисконт Urals к Brent может составлять порядка 20 долларов за баррель. Фактором поддержки рубля выступят относительно слабый спрос на импорт и низкий инвестиционный спрос на иностранную валюту из-за проблем с вывозом капитала", - добавляет он. Против рубля будет играть исчерпание разовых валютных притоков, завершение репатриации корпоративных депозитов, ограниченный рост экспорта из-за низких цен на нефть Urals и постепенное возобновление оттока капитала, считает главный экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин. "Уменьшение торгового профицита и структурные ограничения предложения валюты остаются факторами в пользу ослабления рубля. При этом важно подчеркнуть, что основной риск-фактор нашего прогноза — сохранение ограничений на движение капитала, которое по-прежнему не поддается точному прогнозированию в текущих реалиях, что не позволяет предугадать тайминг ослабления рубля", - добавляет он. В целом же, как считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, ожидаемые повышенные дисконты в стоимости российской нефти будут уравновешиваться несколькими факторами. "Это - высокий объем валютной ликвидности, в том числе за счет ранее накопленного торгового профицита, продаж из ФНБ и предоставления юаней Федеральным казначейством. Это - рост объемных показателей экспорта и сдержанный спрос на импорт на фоне высоких складских запасов и высокой ключевой ставки. Это - поступление средств от продажи иностранных активов российских компаний", - резюмирует он. Впрочем, реальность будет сильно зависеть от переговорного трека с США и новых торговых договоренностей, а также степени и формата расширения открытости российского валютного рынка для трансграничного движения капитала, говорит руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ кэпитал" Дмитрий Александров. ПРОГНОЗЫ Что касается сухих цифр, то в базовом сценарии Коныгин из "Синары" ожидает роста курса доллара до 95 рублей на конец 2026 года и до 90 рублей в среднем по году. Вайсберг из "Региона" также ожидает 95 рублей за доллар на конец 2026 года, но - 86 рублей в среднем по году, а по евро: 115 рублей и 103 рубля, соответственно. По оценкам директора департамента портфельных инвестиций "ВИМ инвестиций" Сергея Дюдина, ожидается ослабление рубля в результате смягчения денежно-кредитной политики, снижения цен на российскую нефть и сокращения экспортной валютной выручки, а также уменьшения объёма валютных продаж со стороны Банка России в рамках операций с ФНБ. "Средний курс доллара в 2026 году составит около 96,9 рубля, а к концу года национальная валюта может ослабнуть до 99,9 рубля за доллар. Для юаня прогнозируется диапазон 13,5–13,8 рубля в течение года", - говорит он. Суверов из УК "Арикапитал" ожидает 95 рублей за доллар к завершению следующего года. Брагин из "Альфа капитала" оценивает, что доллар в следующем году будет торговаться в рамках 85-90 рублей. "С учетом корректировки на движение на форексе курса доллар-юань, рубль будет немного более слабее к юаню, чем к доллару", - добавляет он. Для базового номинального сценария на конец 2026 года Александров из "АВИ кэпитала" предлагает курсы: 12,7 рубля к юаню, 99 рублей к евро и 84,5 рубля к доллару. "Доллар может быть слабее иных валют на фоне более мягкой политики ФРС в следующем году", - поясняет он. Между тем, Коныгин из "Синары" в оптимистичном сценарии допускает в следующем году падение курса доллара до 70–75 рублей за счет роста прямых иностранных инвестиций и притоков портфельных инвестиций. А ЧТО НАСЧЕТ ТРЕХЗНАЧНЫХ КУРСОВ? Прогноз роста курса доллара на конец 2026 года до 120 рублей и в среднем по году – до уровня 106 рублей вполне обоснован, полагает экономист Евгений Надоршин. "Дело в том, что ЦБ РФ в 2025 году продавал много валюты, "зеркалируя" использование средств ФНБ, что сравнимо по объемам с продажами валюты крупнейших из экспортеров. Это, вероятно, десятки процентов от транзакционного оборота валюты на бирже в отдельные дни", - рассуждает эксперт. "Очень крепкий рубль в этот период – как раз отчасти заслуга регулятора, который мог бы и приостановить операции в рамках бюджетного правила, как это бывало в прежние годы. Однако этого не происходило, видимо, потому что крепкий рубль помогал ЦБ в его упорной борьбе с инфляцией", - добавляет он. В 2026 году эти продажи упадут в два, а то и более раз, что надавит на рубль, и это первая главная причина-обоснование, почему курс доллара станет трехзначным уже к концу первого квартала следующего года, говорит Надоршин. "Вторая основная причина – ожидаемые из-за замедления в глобальной экономике низкие мировые цены на нефть и большие стоимостные дисконты российской нефти к ним, помимо удешевления ряда других сырьевых позиций. Это уже сокращает профицит внешней торговли РФ временами до нулевых значений по счету текущих операций, и в 2026 году тенденция получит развитие", - резюмирует он. Есть и другие факторы давления на рубль, например резко выросший зарубежный туризм, а также - мало упавший в реальности – импорт: платежи и потоки товаров по нему приобрели сложные трудноучитываемые формы, поэтому статистика стала хуже его фиксировать, добавляет Надоршин.
сша
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, рф, китай, сергей коныгин, владимир брагин, дмитрий александров, фнб, "синара", ук арикапитал
Рынок, Экономика, США, РФ, КИТАЙ, Сергей Коныгин, Владимир Брагин, Дмитрий Александров, ФНБ, "Синара", УК Арикапитал
01:16 26.12.2025
 
Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году, считают эксперты

Эксперты: рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль ослабеет к иностранным валютам в 2026 году: доллар за год подрастет до 95 рублей, а юань при этом увеличится сильнее доллара за счет укрепления на форексе к валюте США, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов.
Впрочем, некоторые эксперты допускают, как падение доллара до 70 рублей, так и скачок до 120 рублей в 2026 году.
Курс юаня на Мосбирже за 2025 год (по состоянию на 25 декабря) упал на 2,67 рубля (-19,5%) - до 11,04 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – в середине января и составил 13,998 рубля. После этого юань дешевел полгода практически без перерывов и в июне стоил 10,78 рубля.
После этого была вялая коррекция в район 12,05 рубля – в сентябре. Завершение года валюта КНР провела в снижении и даже обновила минимум года, упав в декабре до 10,62 рубля. Такого низкого курса, впрочем, не отмечалось с февраля 2023 года.
Официальные курсы ЦБ РФ для доллара и евро двигались аналогично: валюта США почти за год (по состоянию на 26 декабря) подешевела на 23,8 рубля (-23,4%) - до 77,88 рубля, единая европейская - на 14,21 рубля (-13,4%), до 91,89 рубля.
Курс рубля – это важнейший фактор дезинфляции, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин.
"Несмотря на то, что ЦБ так немножко пренебрежительно к нему относится, но на наш взгляд то, что рубль в 2025 году все-таки укрепился, это стало решающим фактором разворота инфляционного тренда. Поэтому тут как бы два варианта. Либо у нас слабый рубль и высокая инфляция, либо крепкий рубль и низкая инфляция", - резюмировал он.
ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА РУБЛЬ В 2026-м?
Факторами ослабления рубля станут резкое сокращение продажи валюты ЦБ с нового года в рамках работы с ФНБ, более низкие процентные ставки, накопленная инфляция прошлых лет, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Также негативно будут влиять невысокие цены на нефть, Brent, скорее всего, будет колебаться в районе 60 долларов за баррель из-за профицита нефти на мировом рынке углеводородов, а дисконт Urals к Brent может составлять порядка 20 долларов за баррель. Фактором поддержки рубля выступят относительно слабый спрос на импорт и низкий инвестиционный спрос на иностранную валюту из-за проблем с вывозом капитала", - добавляет он.
Против рубля будет играть исчерпание разовых валютных притоков, завершение репатриации корпоративных депозитов, ограниченный рост экспорта из-за низких цен на нефть Urals и постепенное возобновление оттока капитала, считает главный экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин.
"Уменьшение торгового профицита и структурные ограничения предложения валюты остаются факторами в пользу ослабления рубля. При этом важно подчеркнуть, что основной риск-фактор нашего прогноза — сохранение ограничений на движение капитала, которое по-прежнему не поддается точному прогнозированию в текущих реалиях, что не позволяет предугадать тайминг ослабления рубля", - добавляет он.
В целом же, как считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, ожидаемые повышенные дисконты в стоимости российской нефти будут уравновешиваться несколькими факторами.
"Это - высокий объем валютной ликвидности, в том числе за счет ранее накопленного торгового профицита, продаж из ФНБ и предоставления юаней Федеральным казначейством. Это - рост объемных показателей экспорта и сдержанный спрос на импорт на фоне высоких складских запасов и высокой ключевой ставки. Это - поступление средств от продажи иностранных активов российских компаний", - резюмирует он.
Впрочем, реальность будет сильно зависеть от переговорного трека с США и новых торговых договоренностей, а также степени и формата расширения открытости российского валютного рынка для трансграничного движения капитала, говорит руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ кэпитал" Дмитрий Александров.
ПРОГНОЗЫ
Что касается сухих цифр, то в базовом сценарии Коныгин из "Синары" ожидает роста курса доллара до 95 рублей на конец 2026 года и до 90 рублей в среднем по году.
Вайсберг из "Региона" также ожидает 95 рублей за доллар на конец 2026 года, но - 86 рублей в среднем по году, а по евро: 115 рублей и 103 рубля, соответственно.
По оценкам директора департамента портфельных инвестиций "ВИМ инвестиций" Сергея Дюдина, ожидается ослабление рубля в результате смягчения денежно-кредитной политики, снижения цен на российскую нефть и сокращения экспортной валютной выручки, а также уменьшения объёма валютных продаж со стороны Банка России в рамках операций с ФНБ.
"Средний курс доллара в 2026 году составит около 96,9 рубля, а к концу года национальная валюта может ослабнуть до 99,9 рубля за доллар. Для юаня прогнозируется диапазон 13,5–13,8 рубля в течение года", - говорит он.
Суверов из УК "Арикапитал" ожидает 95 рублей за доллар к завершению следующего года.
Брагин из "Альфа капитала" оценивает, что доллар в следующем году будет торговаться в рамках 85-90 рублей. "С учетом корректировки на движение на форексе курса доллар-юань, рубль будет немного более слабее к юаню, чем к доллару", - добавляет он.
Для базового номинального сценария на конец 2026 года Александров из "АВИ кэпитала" предлагает курсы: 12,7 рубля к юаню, 99 рублей к евро и 84,5 рубля к доллару. "Доллар может быть слабее иных валют на фоне более мягкой политики ФРС в следующем году", - поясняет он.
Между тем, Коныгин из "Синары" в оптимистичном сценарии допускает в следующем году падение курса доллара до 70–75 рублей за счет роста прямых иностранных инвестиций и притоков портфельных инвестиций.
А ЧТО НАСЧЕТ ТРЕХЗНАЧНЫХ КУРСОВ?
Прогноз роста курса доллара на конец 2026 года до 120 рублей и в среднем по году – до уровня 106 рублей вполне обоснован, полагает экономист Евгений Надоршин.
"Дело в том, что ЦБ РФ в 2025 году продавал много валюты, "зеркалируя" использование средств ФНБ, что сравнимо по объемам с продажами валюты крупнейших из экспортеров. Это, вероятно, десятки процентов от транзакционного оборота валюты на бирже в отдельные дни", - рассуждает эксперт.
"Очень крепкий рубль в этот период – как раз отчасти заслуга регулятора, который мог бы и приостановить операции в рамках бюджетного правила, как это бывало в прежние годы. Однако этого не происходило, видимо, потому что крепкий рубль помогал ЦБ в его упорной борьбе с инфляцией", - добавляет он.
В 2026 году эти продажи упадут в два, а то и более раз, что надавит на рубль, и это первая главная причина-обоснование, почему курс доллара станет трехзначным уже к концу первого квартала следующего года, говорит Надоршин.
"Вторая основная причина – ожидаемые из-за замедления в глобальной экономике низкие мировые цены на нефть и большие стоимостные дисконты российской нефти к ним, помимо удешевления ряда других сырьевых позиций. Это уже сокращает профицит внешней торговли РФ временами до нулевых значений по счету текущих операций, и в 2026 году тенденция получит развитие", - резюмирует он.
Есть и другие факторы давления на рубль, например резко выросший зарубежный туризм, а также - мало упавший в реальности – импорт: платежи и потоки товаров по нему приобрели сложные трудноучитываемые формы, поэтому статистика стала хуже его фиксировать, добавляет Надоршин.
 
ЭкономикаРынокСШАРФКИТАЙСергей КоныгинВладимир БрагинДмитрий АлександровФНБ"Синара"УК Арикапитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала