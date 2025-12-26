https://1prime.ru/20251226/rynok--865931279.html
Российский рынок акций растет на старте торгов пятницы
Российский рынок акций растет на старте торгов пятницы - 26.12.2025
Российский рынок акций растет на старте торгов пятницы
Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии пятницы - на 0,15%
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии пятницы - на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск рос на 0,15%, до 2 718,25 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций растет на старте торгов пятницы
