Аэропорт Сочи заявил о готовности к новогоднему пассажиропотоку
2025-12-26T22:31+0300
2025-12-26T22:31+0300
2025-12-26T22:31+0300
СОЧИ, 26 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи готов к росту пассажиропотока в новогодние праздники, для его бесперебойной работы созданы все условия, в том числе усилены смены сотрудников, сообщил директор управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров. "Новогодние каникулы - традиционно "высокий" сезон для Сочи. Аэропорт готов к бесперебойной работе в праздники и росту пассажиропотока, чтобы обеспечить необходимые производственные мощности. Дополнительный контроль прошла аэродромная техника, проведены инструктажи по безопасности и качеству обслуживания пассажиров, организовано усиление смен сотрудников", - приводят слова Комарова в пресс-службе аэропорта Сочи. Как рассказали в пресс-службе журналистам, для пассажиров доступна услуга для ускоренного прохождения контроля (Fast Track). В сочинском аэропорту также работают сервисы самообслуживания для регистрации и сдачи багажа (BAGS ID), VIP-сопровождение, бизнес-залы, капсульный отель и бесплатная комната матери и ребенка.
