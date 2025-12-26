https://1prime.ru/20251226/samolet-865963683.html

Аэропорт Сочи заявил о готовности к новогоднему пассажиропотоку

2025-12-26T22:31+0300

СОЧИ, 26 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи готов к росту пассажиропотока в новогодние праздники, для его бесперебойной работы созданы все условия, в том числе усилены смены сотрудников, сообщил директор управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров. "Новогодние каникулы - традиционно "высокий" сезон для Сочи. Аэропорт готов к бесперебойной работе в праздники и росту пассажиропотока, чтобы обеспечить необходимые производственные мощности. Дополнительный контроль прошла аэродромная техника, проведены инструктажи по безопасности и качеству обслуживания пассажиров, организовано усиление смен сотрудников", - приводят слова Комарова в пресс-службе аэропорта Сочи. Как рассказали в пресс-службе журналистам, для пассажиров доступна услуга для ускоренного прохождения контроля (Fast Track). В сочинском аэропорту также работают сервисы самообслуживания для регистрации и сдачи багажа (BAGS ID), VIP-сопровождение, бизнес-залы, капсульный отель и бесплатная комната матери и ребенка.

