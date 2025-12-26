https://1prime.ru/20251226/samolet-865964816.html
Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов
Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских воздушных судов, распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T22:48+0300
2025-12-26T22:48+0300
2025-12-26T22:48+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских воздушных судов, распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. "Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации", - говорится в распоряжении.
