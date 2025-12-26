Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк впервые выдал компании кредит, обеспеченный криптовалютой - 26.12.2025, ПРАЙМ
Сбербанк впервые выдал компании кредит, обеспеченный криптовалютой
Сбербанк впервые выдал компании кредит, обеспеченный криптовалютой
2025-12-26T11:04+0300
2025-12-26T11:04+0300
экономика
финансы
банки
анатолий попов
сбербанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Сбербанк впервые выдал майнинговой компании кредит, обеспеченный криптовалютой, говорится в сообщении банка. "Сбер провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты - АО "Интелион Дата". Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером. В сделке банк использовал собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения "Рутокен". Это гарантирует сохранность актива на период кредитования", - сообщил банк. "В России регулирование рынка цифровой валюты только зарождается, и мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать актуальные регуляторные решения и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования. Полагаем, такой продукт будет актуален не только для майнеров криптовалюты, но также и для тех компаний, у которых в собственности есть криптоактивы", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова приводятся в сообщении.
финансы, банки, анатолий попов, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Анатолий Попов, Сбербанк
11:04 26.12.2025
 
