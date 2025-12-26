https://1prime.ru/20251226/sberbank--865937242.html

Сбербанк впервые выдал компании кредит, обеспеченный криптовалютой

Сбербанк впервые выдал компании кредит, обеспеченный криптовалютой - 26.12.2025, ПРАЙМ

Сбербанк впервые выдал компании кредит, обеспеченный криптовалютой

Сбербанк впервые выдал майнинговой компании кредит, обеспеченный криптовалютой, говорится в сообщении банка. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T11:04+0300

2025-12-26T11:04+0300

2025-12-26T11:04+0300

экономика

финансы

банки

анатолий попов

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Сбербанк впервые выдал майнинговой компании кредит, обеспеченный криптовалютой, говорится в сообщении банка. "Сбер провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты - АО "Интелион Дата". Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером. В сделке банк использовал собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения "Рутокен". Это гарантирует сохранность актива на период кредитования", - сообщил банк. "В России регулирование рынка цифровой валюты только зарождается, и мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать актуальные регуляторные решения и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования. Полагаем, такой продукт будет актуален не только для майнеров криптовалюты, но также и для тех компаний, у которых в собственности есть криптоактивы", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20251223/tsb-865839910.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, анатолий попов, сбербанк