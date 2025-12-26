https://1prime.ru/20251226/scheta-865930894.html

Платежные счета в Сбербанке с января станут платными, если к ним не привязана банковская карта, следует из данных на сайте кредитной организации. | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Платежные счета в Сбербанке с января станут платными, если к ним не привязана банковская карта, следует из данных на сайте кредитной организации. "С 1 января обслуживание вашего платежного счета может стать платным. Если вы не выполняете условия, за него будет взиматься ежемесячная комиссия 150 рублей или 40 рублей в месяц для молодежи от 14 до 21 года", - сказано в материалах. Отмечается, что комиссия с владельца нескольких счетов будет списываться только один раз, независимо от их количества. Чтобы не платить комиссию, необходимо привязать карту к платежному счету - тогда и счет, и карта будут бесплатными. Также можно оплачивать со счета покупки - от 5 тысяч рублей в месяц или получать на него зарплату.

