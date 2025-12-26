Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросла доля ипотечных сделок в электронной форме
2025-12-26T16:15+0300
2025-12-26T16:15+0300
экономика
россия
недвижимость
бизнес
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля ипотечных сделок в электронной форме в России с момента перехода Росреестра на безбумажный документооборот выросла в девять раз, сообщил в пятницу журналистам глава ведомства Олег Скуфинский. Он напомнил, что в июне 2022 года ведомство перешло на безбумажный документооборот с органами власти и МФЦ. "В результате доля электронных услуг по учету и регистрации прав выросла в 3,3 раза – с 21 до 69%, а доля ипотечных сделок в электронной форме - в девять раз, с 9 до 91%", - сказал глава Росреестра. Кроме того, по данным ведомства, доля электронных договоров долевого участия увеличилась с 20 до 100%. В 2,5 раза сокращены сроки кадастрового учета (с 4 до 1,6 дней), а регистрации прав – в 3,3 раза (с 5 до 1,5 дней). Также одним из результатов перехода стало то, что приостановки по бытовой недвижимости практически сведены к нулю, отметил Скуфинский.
россия, недвижимость, бизнес, росреестр
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Бизнес, Росреестр
16:15 26.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Ипотека. Архивное фото
