В России выросла доля ипотечных сделок в электронной форме

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля ипотечных сделок в электронной форме в России с момента перехода Росреестра на безбумажный документооборот выросла в девять раз, сообщил в пятницу журналистам глава ведомства Олег Скуфинский. Он напомнил, что в июне 2022 года ведомство перешло на безбумажный документооборот с органами власти и МФЦ. "В результате доля электронных услуг по учету и регистрации прав выросла в 3,3 раза – с 21 до 69%, а доля ипотечных сделок в электронной форме - в девять раз, с 9 до 91%", - сказал глава Росреестра. Кроме того, по данным ведомства, доля электронных договоров долевого участия увеличилась с 20 до 100%. В 2,5 раза сокращены сроки кадастрового учета (с 4 до 1,6 дней), а регистрации прав – в 3,3 раза (с 5 до 1,5 дней). Также одним из результатов перехода стало то, что приостановки по бытовой недвижимости практически сведены к нулю, отметил Скуфинский.
