Серия "Простоквашино" защищена от копирования - 26.12.2025, ПРАЙМ
Серия "Простоквашино" защищена от копирования
Новогодняя серия "Простоквашино", в которой появляется персонаж президента РФ Владимира Путина, защищена от копирования, выяснило РИА Новости.
2025-12-26T04:20+0300
2025-12-26T04:20+0300
технологии
рф
владимир путин
дмитрий песков
окко
союзмультфильм
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новогодняя серия "Простоквашино", в которой появляется персонаж президента РФ Владимира Путина, защищена от копирования, выяснило РИА Новости. Серия в настоящий момент доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". При попытке сделать на телефоне снимок экрана в приложении "Окко" контент исчезает, на его месте остается только черный фон. Таким образом от копирования в приложении платформы защищен и другой ее контент. Персонаж главы государства появился в новогоднем специальном выпуске под названием "Настоящий Новый год": по сюжету, Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади. Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.
технологии, рф, владимир путин, дмитрий песков, окко, союзмультфильм
Технологии, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ОККО, Союзмультфильм
04:20 26.12.2025
 

Серия "Простоквашино" защищена от копирования

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новогодняя серия "Простоквашино", в которой появляется персонаж президента РФ Владимира Путина, защищена от копирования, выяснило РИА Новости.
Серия в настоящий момент доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". При попытке сделать на телефоне снимок экрана в приложении "Окко" контент исчезает, на его месте остается только черный фон. Таким образом от копирования в приложении платформы защищен и другой ее контент.
Персонаж главы государства появился в новогоднем специальном выпуске под названием "Настоящий Новый год": по сюжету, Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади.
Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.
 
Заголовок открываемого материала