Стал известен сюжет новой серии "Простоквашино" с Путиным

Стал известен сюжет новой серии "Простоквашино" с Путиным

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. По сюжету нового специального выпуска мультсериала "Простоквашино", в котором появляется персонаж президента России Владимира Путина, Шарик и Матроскин встречают главу государства на Красной площади и записывают совместное обращение с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием новой серии. Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино", в котором появляется персонаж Путина, стал ранее доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде под названием "Настоящий Новый год" появляется глава государства: Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Матроскин уверен, что речь главы государства транслируется в записи, а Шарик убеждает его в обратном. "Матроскин, ты проиграл! Президент не чай с ватрушками пьет. Смотри: его и тут, и там показывают", - говорит Шарик. Путин появляется в кадре, поправляя красный галстук: глава государства знакомится с героями и, узнав, что они из Простоквашино, отмечает, что там отличная рыбалка. Шарик обращается к главе государства с просьбой поздравить вместе страну с Новым годом для его блога. После этого другие герои "Простоквашино" - Почтальон Печкин и семья дяди Федора - на Красной площади удивляются, увидев в кадре с президентом Шарика и Матроскина. Вместе с любимыми героями Путин поздравляет россиян с Новым годом, желая приятных воспоминаний на новогодней елке, вкусных ватрушек на столе, а также спокойствия и радости на душе. В финале серии все главные герои вместе с президентом собираются для общей фотографии, которая остается им на память. Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.

