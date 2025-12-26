Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
05:30 26.12.2025
 
Первые составы "Москва-2026" начали перевозить пассажиров в декабре

Ликсутов: первые поезда "Москва-2026" начали перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Первые составы "Москва-2026" начали перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии столичного метро в декабре, еще больше поездов этой серии поступят уже в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Мы каждые два года стараемся добавить полезные нововведения для пассажиров в наши вагоны метро серии "Москва". Решение о том, что мы приобретаем поезд "Москва-2026", было принято мэром города на Петербургском экономическом форуме. И там же было подписано соответствующее соглашение о поставке. Мы начали проводить обкатку на инфраструктуре метро в ноябре, а уже в декабре первые составы "Москва-2026" начали перевозить пассажиров Замоскворецкой линии. Более масштабное поступление будет в следующем году", - рассказал Ликсутов.
По его словам, поезд сохранил ключевые преимущества предыдущей серии, но при этом получил некоторые решения с точки зрения технического оснащения. Этот поезд практически полностью подготовлен под будущее беспилотное управление.
"Составы серии "Москва-2024" - одни из лучших в мире. Это как и мое личное мнение, так и мнение пассажиров - им поезд нравится. Мы проводили ряд опросов, результаты которых прямо на это указывают. А поезда "Москва 2026" - еще лучше, привлекательнее и технологичнее", - подчеркнул заммэра.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
 
Заголовок открываемого материала