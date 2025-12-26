Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025

В Соцфонде рассказали, кто досрочно получит пенсию за январь
В Соцфонде рассказали, кто досрочно получит пенсию за январь
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря - это коснется граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. "В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря", - сказали в Соцфонде. Согласно фонду, это касается россиян, которые обычно получают пенсию с 1 по 11 число месяца. Это связано с тем, что на обозначенный период выпадают новогодние праздники. После новогодних праздников доставка через банки возобновится по стандартному графику. При этом страховые пенсии за январь придут уже в увеличенном на 7,6% размере. "Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого", - уточнили в сообщении. Почтой России пенсию за январь доставят в привычные даты - с 3 по 25 января. В этот же период будет доступно получение выплаты через кассу почтового отделения.
00:52 26.12.2025
 
В Соцфонде рассказали, кто досрочно получит пенсию за январь

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря - это коснется граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря", - сказали в Соцфонде.
Согласно фонду, это касается россиян, которые обычно получают пенсию с 1 по 11 число месяца. Это связано с тем, что на обозначенный период выпадают новогодние праздники. После новогодних праздников доставка через банки возобновится по стандартному графику.
При этом страховые пенсии за январь придут уже в увеличенном на 7,6% размере.
"Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого", - уточнили в сообщении.
Почтой России пенсию за январь доставят в привычные даты - с 3 по 25 января. В этот же период будет доступно получение выплаты через кассу почтового отделения.
 
