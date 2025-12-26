https://1prime.ru/20251226/ssha-865928208.html

Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане

2025-12-26T04:20+0300

2025-12-26T04:20+0300

2025-12-26T05:31+0300

экономика

общество

россия

украина

сша

одесса

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. План мирного урегулирования на Украине должен подразумевать признание Киевом ответственности за массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году, заявил РИА Новости американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто. "Настоящий мирный план должен подразумевать международное соглашение о том, что правительство Украины несет ответственность за политические репрессии, которые оно и его сторонники устраивали в отношении тех, кто выступал против осуществленного в 2014 году переворота. Эта ответственность должна распространяться на убийство более чем 40 мирных жителей в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал Уилайто. Он отметил, что правительство Украины и его европейские союзники не поддержали мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. "Важно понимать, что нынешняя война началась не в 2022 году. Она началась после переворота в 2014 году, когда был свергнут избранный президент, а на его место пришел политик, который опирался на военизированные фашистские организации для удержания власти", - напомнил он. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Их визит в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Американские правозащитники создали Кампанию солидарности с Одессой, чтобы привлечь внимание к массовому убийству мирных жителей в этом городе 2 мая 2014 года. Тогда украинские националисты разрушили палаточный городок активистов "антимайдана" и подожгли Дом профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

украина

сша

одесса

