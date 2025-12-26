Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США забеспокоились из-за "ценного актива Путина"
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Многоцелевые подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" представляют значительную угрозу безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive. "Класс "Ясень" представляет собой мощный флот современных охотников-убийц", — говорится в публикации.Эксперт отметил, что эти подлодки обладают рядом технических усовершенствований, которые уменьшают их звуковую заметность и повышают уровень скрытности. Кроме того, они способны нести на борту внушительный арсенал, включая ракеты типа "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Иствуд напомнил, что в 2024 году атомная подлодка "Казань" данного проекта заходила в гавань столицы Кубы, Гаваны, что стало для США "неприятным сюрпризом". "Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе "Джеральд Форд" и делится ею с венесуэльцами. Это делает субмарины класса "Ясень" ценным активом для президента Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории", — написал автор материала.В конце июля президент Путин, в ходе заседания по вопросам развития подводного Военно-морского флота, дал поручение продолжить серийное производство атомоходов проекта "Ясень-М". Глава государства подчеркнул, что именно эти корабли составляют основу ударного потенциала ВМС общего назначения. Он также отметил, что такие ракетоносцы оснащены высокоточными вооружениями, современными системами навигации, связи и гидроакустики.
14:37 26.12.2025
 
В США забеспокоились из-за "ценного актива Путина"

19FortyFive: российские подлодки "Ясень" являются угрозой для США

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Многоцелевые подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" представляют значительную угрозу безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive.
"Класс "Ясень" представляет собой мощный флот современных охотников-убийц", — говорится в публикации.
Эксперт отметил, что эти подлодки обладают рядом технических усовершенствований, которые уменьшают их звуковую заметность и повышают уровень скрытности. Кроме того, они способны нести на борту внушительный арсенал, включая ракеты типа "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Иствуд напомнил, что в 2024 году атомная подлодка "Казань" данного проекта заходила в гавань столицы Кубы, Гаваны, что стало для США "неприятным сюрпризом".
"Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе "Джеральд Форд" и делится ею с венесуэльцами. Это делает субмарины класса "Ясень" ценным активом для президента Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории", — написал автор материала.
В конце июля президент Путин, в ходе заседания по вопросам развития подводного Военно-морского флота, дал поручение продолжить серийное производство атомоходов проекта "Ясень-М". Глава государства подчеркнул, что именно эти корабли составляют основу ударного потенциала ВМС общего назначения. Он также отметил, что такие ракетоносцы оснащены высокоточными вооружениями, современными системами навигации, связи и гидроакустики.
Заголовок открываемого материала