США не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией, заявил Рябков
2025-12-26T19:54+0300
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. США увязывают вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией с завершением урегулирования украинского конфликта, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. "Они (американская сторона - ред.) не соглашаются на это, и пока именно в этой сфере сдвигов нет. Они говорят: "Давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", комментируя соответствующую тему.
