https://1prime.ru/20251226/ssha-865958005.html

США не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией, заявил Рябков

США не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией, заявил Рябков - 26.12.2025, ПРАЙМ

США не соглашаются на возобновление авиасообщения с Россией, заявил Рябков

США увязывают вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией с завершением урегулирования украинского конфликта, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T19:54+0300

2025-12-26T19:54+0300

2025-12-26T19:54+0300

россия

мировая экономика

сша

украина

сергей рябков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865957573_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_6033fbbb96e1b03df8f681f8f20876ab.jpg

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. США увязывают вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией с завершением урегулирования украинского конфликта, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. "Они (американская сторона - ред.) не соглашаются на это, и пока именно в этой сфере сдвигов нет. Они говорят: "Давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", комментируя соответствующую тему.

https://1prime.ru/20251226/ukraina-865957870.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина, сергей рябков, мид рф