МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на сторону "партии войны", но, чтобы добиться прогресса в украинском урегулировании, Вашингтону необходимо не отходить от "духа Анкориджа", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский во время общения с украинскими журналистами сообщил, что намерен обсудить с Трампом вопрос территорий, в частности, Донбасс. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. "Зеленский не оставляет попыток перетянуть Трампа на сторону "партии войны" и выдает желаемое за действительное. На самом деле, "план из 20 пунктов" - неверифицированные "хотелки" киевского режима и его европейской группы поддержки. Ряд положений, о которых писали украинские СМИ, может быть априори неприемлем, ряд требует детального уточнения", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Зеленский заранее готов выставить Россию недоговороспособной стороной, заявляя, что будет требовать "усиления давления" на Москву. "Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников. Вашингтону, чтобы добиться реального прогресса в украинском урегулировании, необходимо не отходить от "духа Анкориджа", - добавил парламентарий. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО. В среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

