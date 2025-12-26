Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/ssha-865959869.html
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий - 26.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий
Владимир Зеленский пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на сторону "партии войны", но, чтобы добиться прогресса в украинском урегулировании,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T20:41+0300
2025-12-26T20:41+0300
сша
киев
рф
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
госдума
нато
рфпи
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на сторону "партии войны", но, чтобы добиться прогресса в украинском урегулировании, Вашингтону необходимо не отходить от "духа Анкориджа", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский во время общения с украинскими журналистами сообщил, что намерен обсудить с Трампом вопрос территорий, в частности, Донбасс. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. "Зеленский не оставляет попыток перетянуть Трампа на сторону "партии войны" и выдает желаемое за действительное. На самом деле, "план из 20 пунктов" - неверифицированные "хотелки" киевского режима и его европейской группы поддержки. Ряд положений, о которых писали украинские СМИ, может быть априори неприемлем, ряд требует детального уточнения", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Зеленский заранее готов выставить Россию недоговороспособной стороной, заявляя, что будет требовать "усиления давления" на Москву. "Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников. Вашингтону, чтобы добиться реального прогресса в украинском урегулировании, необходимо не отходить от "духа Анкориджа", - добавил парламентарий. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО. В среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251226/zelenskiy-865934554.html
https://1prime.ru/20251226/polsha-865959542.html
сша
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, киев, рф, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, госдума, нато, рфпи, в мире
США, Киев, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Госдума, НАТО, РФПИ, В мире
20:41 26.12.2025
 
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский пытается перетянуть Трампа на сторону партии войны

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на сторону "партии войны", но, чтобы добиться прогресса в украинском урегулировании, Вашингтону необходимо не отходить от "духа Анкориджа", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский во время общения с украинскими журналистами сообщил, что намерен обсудить с Трампом вопрос территорий, в частности, Донбасс. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала панику в Киеве
10:09
"Зеленский не оставляет попыток перетянуть Трампа на сторону "партии войны" и выдает желаемое за действительное. На самом деле, "план из 20 пунктов" - неверифицированные "хотелки" киевского режима и его европейской группы поддержки. Ряд положений, о которых писали украинские СМИ, может быть априори неприемлем, ряд требует детального уточнения", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что Зеленский заранее готов выставить Россию недоговороспособной стороной, заявляя, что будет требовать "усиления давления" на Москву.
"Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников. Вашингтону, чтобы добиться реального прогресса в украинском урегулировании, необходимо не отходить от "духа Анкориджа", - добавил парламентарий.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО. В среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России
20:36
 
СШАКиевРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив УиткоффГосдумаНАТОРФПИВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала