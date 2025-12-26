https://1prime.ru/20251226/ssha-865960366.html
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу, пишет Axios
2025-12-26T20:48+0300
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. "Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу", - говорится в публикации портала со ссылкой на украинское официальное лицо. По данным портала, темой станут переговоры по украинскому урегулированию.
сша
украина
