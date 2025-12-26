Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу, пишет Axios - 26.12.2025
https://1prime.ru/20251226/ssha-865960366.html
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу, пишет Axios
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу, пишет Axios - 26.12.2025, ПРАЙМ
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. "Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу", - говорится в публикации портала со ссылкой на украинское официальное лицо. По данным портала, темой станут переговоры по украинскому урегулированию.
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
20:48 26.12.2025
 
Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу, пишет Axios

Axios: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС в субботу проведут онлайн-встречу по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
"Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу", - говорится в публикации портала со ссылкой на украинское официальное лицо.
По данным портала, темой станут переговоры по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий
