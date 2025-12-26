Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что США предложили договоренность на 15 лет, пишет Axios - 26.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что США предложили договоренность на 15 лет, пишет Axios
2025-12-26T22:00+0300
2025-12-26T22:00+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что США в рамках предложений по урегулированию на Украине предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления, сообщает портал Axios. "США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено", - говорится в сообщении портала со ссылкой на слова Зеленского. При этом сам Зеленский заявляет, что хочет более длительного соглашения и намерен обсудить это с президентом США Дональдом Трампом. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
22:00 26.12.2025
 
Зеленский заявил, что США предложили договоренность на 15 лет, пишет Axios

Axios: Зеленский заявил о предложении США заключить договоренность на 15 лет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что США в рамках предложений по урегулированию на Украине предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления, сообщает портал Axios.
"США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено", - говорится в сообщении портала со ссылкой на слова Зеленского.
При этом сам Зеленский заявляет, что хочет более длительного соглашения и намерен обсудить это с президентом США Дональдом Трампом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Зеленский якобы предложил Трампу посетить Украину, пишет Axios
