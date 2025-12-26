https://1prime.ru/20251226/ssha-865965911.html
Трамп вскоре планирует провести разговор с Путиным, пишет Politico
2025-12-26T23:41+0300
2025-12-26T23:41+0300
2025-12-26T23:41+0300
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Трамп добавил, что планирует провести разговор с Путиным "скоро, как бы мне этого ни хотелось", - пишет газета Politico.
