Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении - 26.12.2025
Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении
Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении - 26.12.2025, ПРАЙМ
Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении
Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении, не приводя доказательств своему мнению. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T23:43+0300
2025-12-26T23:43+0300
россия
финансы
сша
дональд трамп
politico
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82683/28/826832840_0:323:4656:2942_1920x0_80_0_0_196ba0d5cffc2a47da6473e429123f4b.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении, не приводя доказательств своему мнению. "Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии", - сказал Трамп изданию Politico.
сша
россия, финансы, сша, дональд трамп, politico, в мире
РОССИЯ, Финансы, США, Дональд Трамп, Politico, В мире
23:43 26.12.2025
 
Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении

ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении, не приводя доказательств своему мнению.
"Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии", - сказал Трамп изданию Politico.
РОССИЯ Финансы США Дональд Трамп Politico В мире
 
 
