Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении
Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении, не приводя доказательств своему мнению. | 26.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика России находится в тяжелом положении, не приводя доказательств своему мнению. "Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии", - сказал Трамп изданию Politico.
