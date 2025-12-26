https://1prime.ru/20251226/stoimost--865937987.html

В России назвали минимальную стоимость новогодней продуктовой корзины

В России назвали минимальную стоимость новогодней продуктовой корзины - 26.12.2025, ПРАЙМ

В России назвали минимальную стоимость новогодней продуктовой корзины

Минимальная стоимость "новогодней корзины" в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тысячи рублей, в список входят бутылка игристого, баночка... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T11:25+0300

2025-12-26T11:25+0300

2025-12-26T11:25+0300

экономика

бизнес

акорт

новый год

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9895679a1ba65cd2f86b51c8bc4280.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минимальная стоимость "новогодней корзины" в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тысячи рублей, в список входят бутылка игристого, баночка красной икры, мандарины и салат оливье, сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "Минимальная стоимость "новогодней корзины" в крупных торговых сетях в этом году составляет около 1,3 тысячи рублей. В нее входит: бутылка игристого 0,75 литра, баночка красной икры 90–95 г, килограмм мандаринов и 500 граммов готового салата "Оливье", - рассказали в ассоциации. Там отметили, что на конец декабря минимальные цены на игристое находятся в диапазоне от 239 до 480 рублей в зависимости от формата магазина. Баночка красной икры стоит от 490 до 800 рублей. Килограмм мандаринов обойдется от 95 до 149 рублей, а готовый салат "Оливье" - от 220 до 383 рублей за 500 граммов. "По мандаринам в этом году ситуация для покупателей благоприятная: самые доступные позиции в среднем на 25% дешевле, чем в декабре 2024 года, что дополнительно снижает стоимость новогоднего набора по сравнению с прошлым годом", - добавили в ассоциации. Там же указали, что средняя минимальная цена красной икры в стандартной баночке 90–95 граммов в конце прошлого года составляла около 1,1 тысячи рублей, в настоящее время - примерно 644 рубля, почти вдвое ниже. В пересчете на килограмм минимальные цены снизились примерно в полтора раза - до около 6,9 тысячи рублей. За последний месяц средняя минимальная цена за баночку дополнительно сократилась на 15%, за килограмм - на 14%. "По сладким новогодним наборам динамика также остается умеренной. Подарочные наборы ассорти конфет в картонных и жестяных коробках в среднем подешевели на 7% по сравнению с декабрём прошлого года и стоят сейчас от 399 до 680 рублей. Минимальная цена небольшого подарка весом 150 граммов в крупных сетях составляет 134 рубля, в среднем такие подарки стоят около 214 рублей, а подарки весом 350 граммов - примерно 360 рублей", - заключили в ассоциации.

https://1prime.ru/20251226/vtb-865931413.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акорт, новый год