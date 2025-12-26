https://1prime.ru/20251226/svo-865955771.html

Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации

Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации - 26.12.2025, ПРАЙМ

Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации

Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T18:53+0300

2025-12-26T18:53+0300

2025-12-26T18:53+0300

общество

бизнес

рф

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865955146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05e0915f44d58dbf7eac1aec7fb635d5.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих необходимую поддержку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда РФ. "С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная мера поддержки будет направлена на бойцов СВО с I группой инвалидности, а также на ветеранов боевых действий. Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих. В Соцфонде напомнили, что оформить заявление на санитарно-курортное лечение можно дистанционно через портал госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ.

https://1prime.ru/20251224/svo-865888041.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, социальный фонд