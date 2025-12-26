Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025
Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации
Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации - 26.12.2025, ПРАЙМ
Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации
Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих необходимую поддержку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда РФ. "С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная мера поддержки будет направлена на бойцов СВО с I группой инвалидности, а также на ветеранов боевых действий. Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих. В Соцфонде напомнили, что оформить заявление на санитарно-курортное лечение можно дистанционно через портал госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ.
18:53 26.12.2025
 
Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации

Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации с 2026 года

© РИА Новости . Виталий Невар
Ветеран боевых действий
Ветеран боевых действий. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих необходимую поддержку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда РФ.
"С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера поддержки будет направлена на бойцов СВО с I группой инвалидности, а также на ветеранов боевых действий.
Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих.
В Соцфонде напомнили, что оформить заявление на санитарно-курортное лечение можно дистанционно через портал госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ.
