Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп - 26.12.2025
Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп
Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп - 26.12.2025, ПРАЙМ
Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T23:40+0300
2025-12-26T23:40+0300
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
politico
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения. "У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал Трамп изданию Politico. Тем не менее Трамп выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча.
сша
украина
Новости
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, politico, в мире
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico, В мире
23:40 26.12.2025
 
Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп

Трамп заявил, что любое предложение Зеленского не имеет значения без его одобрения

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения.
"У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал Трамп изданию Politico.
Тем не менее Трамп выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Десятки стран". СМИ раскрыли, что ЕС пообещал Зеленскому в январе
Вчера, 22:46
 
США УКРАИНА Дональд Трамп Владимир Зеленский Politico В мире
 
 
