Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения. "У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал Трамп изданию Politico. Тем не менее Трамп выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча.
