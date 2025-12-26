Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что ждет Зеленского, но не уточнил подробности встречи - 26.12.2025
Трамп заявил, что ждет Зеленского, но не уточнил подробности встречи
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча. | 26.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча. "Ко мне приедет Зеленский", - сказал Трамп в интервью Politico. Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Приедет Биби. Они все приедут", - заявил Трамп.
23:51 26.12.2025
 
Трамп заявил, что ждет Зеленского, но не уточнил подробности встречи

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча.
"Ко мне приедет Зеленский", - сказал Трамп в интервью Politico.
Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Приедет Биби. Они все приедут", - заявил Трамп.
Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении
