Трамп заявил, что ждет Зеленского, но не уточнил подробности встречи
Трамп заявил, что ждет Зеленского, но не уточнил подробности встречи - 26.12.2025
Трамп заявил, что ждет Зеленского, но не уточнил подробности встречи
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча.
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча. "Ко мне приедет Зеленский", - сказал Трамп в интервью Politico. Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Приедет Биби. Они все приедут", - заявил Трамп.
