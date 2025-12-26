Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магаданской области закрыли две трассы из-за метели - 26.12.2025
В Магаданской области закрыли две трассы из-за метели
МАГАДАН, 26 дек - ПРАЙМ. Две региональные трассы в Магаданской области в пятницу закрыли для проезда из-за метели и снежных заносов, сообщает министерство транспорта региона. Режим ЧС ранее объявили в Магадане из-за большого количества снега. С начала месяца в регионе выпало больше трех месячных норм осадков. Спасатели предупредили о приходе очередного, уже шестого с начала декабря снежного циклона. "Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает, что с 12.00 (04.00 мск) 26 декабря 2025 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке с 0 по 49 километры автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" до 14.00 (06.00 мск) 27 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В областном минтрансе уточнили, что трассу "Магадан-Балаганное-Талон" также закрыли на сутки. "С 11.30 (03.30 мск) 26 декабря 2025 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке с 12 по 24 километры автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" до 14.00 (06.00 мск) 27 декабря 2025 года", - сообщает министерство.
07:09 26.12.2025
 
В Магаданской области закрыли две трассы из-за метели

В Магаданской области закрыли две трассы из-за метели и снежных заносов

МАГАДАН, 26 дек - ПРАЙМ. Две региональные трассы в Магаданской области в пятницу закрыли для проезда из-за метели и снежных заносов, сообщает министерство транспорта региона.
Режим ЧС ранее объявили в Магадане из-за большого количества снега. С начала месяца в регионе выпало больше трех месячных норм осадков. Спасатели предупредили о приходе очередного, уже шестого с начала декабря снежного циклона.
"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает, что с 12.00 (04.00 мск) 26 декабря 2025 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке с 0 по 49 километры автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" до 14.00 (06.00 мск) 27 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
В областном минтрансе уточнили, что трассу "Магадан-Балаганное-Талон" также закрыли на сутки.
"С 11.30 (03.30 мск) 26 декабря 2025 года введено ограничение для движения всех типов транспортных средств на участке с 12 по 24 километры автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" до 14.00 (06.00 мск) 27 декабря 2025 года", - сообщает министерство.
 
