ЦБ будет продавать валюту в эквиваленте 10,22 миллиарда рублей в день
Банк России с 12 по 15 января наступающего года будет осуществлять суммарную продажу валюты в эквиваленте 10,22 миллиарда рублей в день, анонсировал регулятор. | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России с 12 по 15 января наступающего года будет осуществлять суммарную продажу валюты в эквиваленте 10,22 миллиарда рублей в день, анонсировал регулятор. "С учетом анонсированного Минфином России объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 миллиарда рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 миллиарда рублей в день", - говорится в сообщении.
