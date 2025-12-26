https://1prime.ru/20251226/tsb--865935262.html
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина - 26.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина
Банк России в первом полугодии 2026 года будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T10:20+0300
2025-12-26T10:20+0300
2025-12-26T10:20+0300
банк россии
финансы
рф
минфин
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2026 года будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении регулятора. ЦБ РФ проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда во втором полугодии 2025 года. В связи с этим ЦБ сообщил об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 12 января по 30 июня 2026 года. "Ежедневный объем операций в первом полугодии 2026 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на величину продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года в размере 540,8 миллиарда рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2026 года – 4,62 миллиарда рублей/день)", - сообщил ЦБ.
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865884259.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, минфин, фнб
Банк России, Финансы, РФ, Минфин, ФНБ
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина
ЦБ в I полугодии добавит к операциям продажу валюты на 4,62 млрд рублей в день