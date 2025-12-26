Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина - 26.12.2025
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина
2025-12-26T10:20+0300
2025-12-26T10:20+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2026 года будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении регулятора. ЦБ РФ проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда во втором полугодии 2025 года. В связи с этим ЦБ сообщил об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 12 января по 30 июня 2026 года. "Ежедневный объем операций в первом полугодии 2026 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на величину продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года в размере 540,8 миллиарда рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2026 года – 4,62 миллиарда рублей/день)", - сообщил ЦБ.
финансы, рф, минфин, фнб
Банк России, Финансы, РФ, Минфин, ФНБ
10:20 26.12.2025
 
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2026 года будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда во втором полугодии 2025 года. В связи с этим ЦБ сообщил об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 12 января по 30 июня 2026 года.
"Ежедневный объем операций в первом полугодии 2026 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на величину продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года в размере 540,8 миллиарда рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2026 года – 4,62 миллиарда рублей/день)", - сообщил ЦБ.
Банк РоссииФинансыРФМинфинФНБ
 
 
