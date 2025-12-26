Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 декабря выросла до 19,529 триллиона рублей с 19,298 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России.
2025-12-26T11:33+0300
2025-12-26T11:33+0300
экономика
финансы
россия
рф
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 декабря выросла до 19,529 триллиона рублей с 19,298 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 231 миллиард рублей, или на 1,2%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
рф
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
11:33 26.12.2025
 
ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении

Денежная база России в узком определении достигла 19,529 триллиона рублей

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 декабря выросла до 19,529 триллиона рублей с 19,298 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю увеличился на 231 миллиард рублей, или на 1,2%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с января
24 декабря, 18:48
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФ
 
 
