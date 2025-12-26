https://1prime.ru/20251226/tsb--865938543.html
ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 декабря выросла до 19,529 триллиона рублей с 19,298 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 декабря выросла до 19,529 триллиона рублей с 19,298 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 231 миллиард рублей, или на 1,2%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
