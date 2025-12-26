ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе - Саратовский мост и теплоход "Метеор", сообщил зампред ЦБ Сергей Белов. "Здесь мы видим Волгу- это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост - один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен дворец Земледельцев - известный памятник современный архитектуры в городе Казань", - сказал он. Банк России в октябре 2023 года представил новую банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. На этом фоне регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск.
12:32 26.12.2025
 
© Пресс-служба Банка РоссииБанк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
Банк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
Банк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
© Пресс-служба Банка России
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе - Саратовский мост и теплоход "Метеор", сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.
"Здесь мы видим Волгу- это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост - один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен дворец Земледельцев - известный памятник современный архитектуры в городе Казань", - сказал он.
Банк России в октябре 2023 года представил новую банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен.
На этом фоне регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск.
Крепость в Дербенте - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты
12 октября, 22:13
 
