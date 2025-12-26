https://1prime.ru/20251226/tsb--865940887.html
ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей
ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей - 26.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей
Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:32+0300
2025-12-26T12:32+0300
2025-12-26T12:32+0300
банк россии
россия
финансы
европа
уфа
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865939944_100:0:1750:928_1920x0_80_0_0_aabe9a32b6439a6bc88383c490f3d39a.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе - Саратовский мост и теплоход "Метеор", сообщил зампред ЦБ Сергей Белов. "Здесь мы видим Волгу- это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост - один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен дворец Земледельцев - известный памятник современный архитектуры в городе Казань", - сказал он. Банк России в октябре 2023 года представил новую банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. На этом фоне регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск.
https://1prime.ru/20251012/dagestan-863443401.html
европа
уфа
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865939944_307:0:1544:928_1920x0_80_0_0_ef8f471bcbd2dd2f1879ff75a623a5a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, европа, уфа, казань
Банк России, РОССИЯ, Финансы, ЕВРОПА, Уфа, КАЗАНЬ
ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей
Банк России обновил дизайн купюры в 1000 рублей
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе - Саратовский мост и теплоход "Метеор", сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.
"Здесь мы видим Волгу- это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост - один из самых длинных мостов Европы
и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен дворец Земледельцев - известный памятник современный архитектуры в городе Казань", - сказал он.
Банк России
в октябре 2023 года представил новую банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе
, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани
, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен.
На этом фоне регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск.
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты