Банк России сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:41+0300
2025-12-26T12:41+0300
2025-12-26T12:41+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов. "По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже... Скорее всего, уже в новом году", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей. Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.
