ЦБ не будет вводить в обращение пластиковые деньги - 26.12.2025
Банк России
ЦБ не будет вводить в обращение пластиковые деньги
Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов. | 26.12.2025
2025-12-26T12:53+0300
2025-12-26T12:53+0300
банк россии
финансы
банки
россия
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов. "Банкноты высокого номинала у нас довольно устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет", - сказал Белов, комментируя вопрос о массовом выпуске в оборот пластиковых денег. Он добавил, что полимерные банкноты менее защищены с точки зрения подделок, исходя из технологии производства. В то же время Белов напомнил, что в России уже выпускались памятные банкноты из полимера - но они были приурочены к определенным событиям и производились небольшим тиражом.
1920
1920
true
финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
12:53 26.12.2025
 
ЦБ не будет вводить в обращение пластиковые деньги

ЦБ не намерен вводить в обращение полимерные деньги

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов.
"Банкноты высокого номинала у нас довольно устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет", - сказал Белов, комментируя вопрос о массовом выпуске в оборот пластиковых денег.
Он добавил, что полимерные банкноты менее защищены с точки зрения подделок, исходя из технологии производства.
В то же время Белов напомнил, что в России уже выпускались памятные банкноты из полимера - но они были приурочены к определенным событиям и производились небольшим тиражом.
Рублевые купюры разного достоинства, архивное фото
Банк России сообщит о сроках голосования по купюре в 500 рублей в 2026 году
Банк России Финансы Банки РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала