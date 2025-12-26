https://1prime.ru/20251226/tsb--865941737.html

ЦБ не будет вводить в обращение пластиковые деньги

26.12.2025

ЦБ не будет вводить в обращение пластиковые деньги

Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов. | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов. "Банкноты высокого номинала у нас довольно устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет", - сказал Белов, комментируя вопрос о массовом выпуске в оборот пластиковых денег. Он добавил, что полимерные банкноты менее защищены с точки зрения подделок, исходя из технологии производства. В то же время Белов напомнил, что в России уже выпускались памятные банкноты из полимера - но они были приурочены к определенным событиям и производились небольшим тиражом.

