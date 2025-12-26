https://1prime.ru/20251226/tsb-865935892.html

ЦБ не осуществлял операции с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году

2025-12-26T10:31+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Операций использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита госбюджета вне бюджетного правила в уходящем году не осуществлялось, сообщает Банк России. "Операций использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не осуществлялось", - говорится в пресс-релизе. Также отмечается, что в конце июня 2026 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2026 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2026 года. ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года направит на эти цели 123,4 миллиарда рублей, по 5,6 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

