ЦБ не осуществлял операции с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году - 26.12.2025
Банк России
ЦБ не осуществлял операции с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году
ЦБ не осуществлял операции с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году - 26.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ не осуществлял операции с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году
Операций использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита госбюджета вне бюджетного правила в уходящем году не... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Операций использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита госбюджета вне бюджетного правила в уходящем году не осуществлялось, сообщает Банк России. "Операций использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не осуществлялось", - говорится в пресс-релизе. Также отмечается, что в конце июня 2026 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2026 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2026 года. ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года направит на эти цели 123,4 миллиарда рублей, по 5,6 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
10:31 26.12.2025
 
ЦБ не осуществлял операции с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году

ЦБ: операций с ФНБ вне бюджетного правила в 2025 году не осуществлялось

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Операций использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита госбюджета вне бюджетного правила в уходящем году не осуществлялось, сообщает Банк России.
"Операций использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не осуществлялось", - говорится в пресс-релизе.
Также отмечается, что в конце июня 2026 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2026 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2026 года.
ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года направит на эти цели 123,4 миллиарда рублей, по 5,6 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ в первом полугодии добавит продажу валюты в интересах Минфина
10:20
 
Заголовок открываемого материала