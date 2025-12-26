https://1prime.ru/20251226/tseny-865930964.html
Цены на серебро и платину обновили исторические рекорды
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена мартовского фьючерса на серебро росла на 4,25% - до 74,73 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 75,485 доллара.
При этом цена январского фьючерса на платину росла на 6,23% к предыдущему закрытию, до 2 414,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель впервые достигал рекордного показателя в 2 450,7 доллара.
