Цены на серебро и платину обновили исторические рекорды
Цены на серебро и платину обновили исторические рекорды
2025-12-26T07:55+0300
рынок
торги
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.37 мск цена мартовского фьючерса на серебро росла на 4,25% - до 74,73 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 75,485 доллара. При этом цена январского фьючерса на платину росла на 6,23% к предыдущему закрытию, до 2 414,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель впервые достигал рекордного показателя в 2 450,7 доллара.
рынок, торги
Рынок, Торги
