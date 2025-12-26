https://1prime.ru/20251226/tseny-865930964.html

Цены на серебро и платину обновили исторические рекорды

Цены на серебро и платину обновили исторические рекорды - 26.12.2025, ПРАЙМ

Цены на серебро и платину обновили исторические рекорды

Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T07:55+0300

2025-12-26T07:55+0300

2025-12-26T07:55+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865930964.jpg?1766724915

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на серебро и платину в пятницу обновили исторические рекорды, поднявшись выше 75 и 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.37 мск цена мартовского фьючерса на серебро росла на 4,25% - до 74,73 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 75,485 доллара. При этом цена январского фьючерса на платину росла на 6,23% к предыдущему закрытию, до 2 414,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель впервые достигал рекордного показателя в 2 450,7 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги