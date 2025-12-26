Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025
ЦРПТ инвестировал более 100 млрд рублей в систему маркировки "Честный знак"
2025-12-26T06:36+0300
2025-12-26T06:36+0300
бизнес
россия
экономика
ес
црпт
бизнес, россия, ес, црпт
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ЕС, ЦРПТ
06:36 26.12.2025
 
ЦРПТ инвестировал более 100 млрд рублей в систему маркировки "Честный знак"

ЦРПТ инвестировал более ста миллиардов рублей в систему маркировки "Честный знак"

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) инвестировал более 100 миллиардов рублей в систему маркировки "Честный знак" с момента ее создания, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров центра Михаил Дубин.
"С начала работы над системой и до текущего времени мы как оператор потратили уже больше ста миллиардов рублей. В команде работает более двух тысяч человек, а для обработки информации задействованы тысячи серверов", - сказал Дубин.
По его словам, российская система маркировки является наиболее продвинутой по сравнению с мировыми аналогами, так как она охватывает всю цепочку движения товаров: от производства, от сырья до кассы, до вывода из оборота.
В других странах, добавил Дубин, маркировка обычно не доходит до кассы. "В Евросоюзе, например, внедряют аналогичные Data Matrix для лекарств и табака, но информация о них не собирается на кассах", - рассказал представитель ЦРПТ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
 
